El exfutbolista y hoy analista deportivo Alberto García Aspe, explotó con el Burro Van Rankin, quien afirmó que Cuauhtémoc Blanco era un líder en la Selección Mexicana y en el América.

Situación que molestó a Alberto García Aspe, quien argumentó que Cuauhtémoc Blanco no maneja nada dentro del vestuario, dando a entender que el entonces 10 del América era uno más en el vestidor.

Por otro lado, Burro logró sacar de sus casillas al recordar aquella época, en la que Aspe y Blanco compartieron vestidor.

“Cuauhtémoc Blanco no manejaba nada, si no sabes no hables. No hables, no digas pende****s Burro por el amor de Dios. Cuauhtémoc llegó en una etapa muy joven y se volvió un gran jugador, pero él solo se dedicaba a lo suyo”, señaló.

¿Cuáles son los números de Cuauhtémoc Blanco con el América?

Cuauhtémoc Blanco es un ídolo en el América, siendo uno de sus referentes aún después de su retiro. Su gran desempeño portando la indumentaria azulcrema.

Con el América, Cuauhtémoc Blanco jugó un total de 287 juegos, anotó 136 goles y repartió 16 asistencias en las diversas etapas en las Águilas, además de ser el segundo máximo goleador en la historia del club.

Sin embargo, con el cuadro de Coapa, Blanco no logró levantar muchos títulos sumando solamente una Copa de Campeones de la Concacaf, un Campeón de Campeones de México y un campeonato de Liga MX.

¿Cuales son los números de Alberto García Aspe con América?

Alberto García Aspe fue un destacado futbolista mexicano, recordado por fallar aquel penal en el Mundial de 1994 ante Bulgaria.

Sin embargo a nivel de clubes, tuvo un paso por América, Pumas, Puebla, Necaxa y River Plate; destacando como uno de los mejores mediocampistas de su época.

Con América jugó un total de 66 juegos, anotó 11 goles y aportó dos asistencias defendiendo la indumentaria azulcrema sin poder alzar ningún título.