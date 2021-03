Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City, señaló que la MLs ya es mejor en varios aspectos que la Liga MX.

Alan Pulido se fue de las Chivas de Guadalajara, y de la Liga MX, como campeón goleador para comenzar una nueva aventura con el Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS). Es por eso que el mexicano tiene voz autorizada para comparar al futbol mexicano con el estadounidense.

En conferencia de prensa de este jueves, Alan Pulido aseguró que la MLS ya ha superado a la Liga MX en varias instancias, incluso en la de popularidad.

“En México tratan de no ver a la MLS como superior, pero si no está superior ahora está muy pareja (...) En popularidad rebasó a la liga mexicana y es algo muy bueno para los jugadores porque ahora muchos que están en MLS van al futbol europeo y ha ayudado al crecimiento de esta liga”

Alan Pulido

¿Cómo le fue a Alan Pulido en su primer año en la MLS?

Alan Pulido vivió su primera temporada en la MLS con el Sporting Kansas City, equipo que fue uno de los mejores de la temporada; no obstante, no logró hacerse con el título del futbol estadounidense.

Pulido tuvo un buen primer año como jugador del equipo, pues en 14 partidos disputados logró hacerse presente en el marcador en siete ocasiones, además de que repartió cinco asistencias.

El Sporting Kansas City terminó en el primer lugar de la Conferencia Oeste con 39 puntos. En la primera ronda venció al San José Earthquakes de Matías Almeyda; no obstante, en la siguiente instancia cayó ante el Minnesota United.

Alan Pulido AFP

Alan Pulido sueña con ir al Mundial de Catar 2022

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que pueda ser llamado a la Selección Mexicana para el Mundial de Catar 2022, Pulido no pierde la esperanza, aunque sabe que es complicado por el buen momento de otros jugadores como Raúl Jiménez, a quien le deseó una pronta recuperación.