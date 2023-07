Julio Furch estuvo al borde de las lágrimas en su despedida del Atlas FC, equipo con el que hizo historia ya que marcó el gol que le dio el título a los Rojinegros tras 70 años de sequía .

El Santos de Brasil realizó una buena oferta al veterano delantero argentino Julio Furch, quien se encontraba en trámites para adquirir la nacionalidad mexicana.

Y por más que gritó a los cuatro vientos su amor por los rojinegros, el interés por irse jugar a uno de los históricos del futbol brasileño, lo hizo decantarse hacia el lado sudamericano.

Julio Furch, de 33 años, jugó años con el Atlas FC, estando en la cancha en un total de 80 juegos y marcando 22 goles.

El más importante el del título del Apertura 2021 para ganar el segundo título y acabar con 70 años sin coronarse en la Liga MX.

El Emperador que conquistó los corazones de la Fiel y que lideró al Rojinegro a Transformar la historia de este equipo... Hoy parte con rumbo a buscar nuevos desafíos. Julio César Furch, no es un adiós, es un hasta pronto, porque siempre vivirás en los Corazones Rojinegros ❤️🖤 pic.twitter.com/1VWy8z0ECB — Atlas FC (@AtlasFC) July 14, 2023

La amarga despedida de Julio Furch

Julio Furch dio la cara a los medios de comunicación para despedirse del Atlas FC, ya que ahora jugará en el Santos de Brasil.

El argentino Julio Furch pasará a la historia por ser el autor del gol que le dio el segundo campeonato de Liga MX a los rojinegros.

La despedida fue muy sentida del atacante, quien puso sus intereses por encima del equipo: “Es una oportunidad única que tengo para jugar en una de las mejores ligas del mundo. Le pedí a la directiva que me cumpliera ese sueño”, mencionó.

Mencionó que en México siempre se sintió como en casa: “Desde que llegué me sentí arropado. La gente se puede llevar bien o mal, pero siempre es humilde y respetuosa. En mi caso, cuando las cosas no iban bien, siempre me apoyaron y me respetaron”.

SE VA TRISTE PERO FELIZ 🙃



Julio César Furch se despidió de la afición de Atlas luego de aceptar la propuesta del Santos de Brasil 🙌🏻



El delantero siente confianza en que los Rojinegros podrán levantar otro título 👏🏼#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/IuHleuC2fy — La Octava Sports (@laoctavasports) July 14, 2023

Directiva del Atlas FC entiende enojo por la salida de figuras del equipo

José Riestra, presidente del Atlas FC, dijo que entiende que la afición del equipo esté molesta porque además de la salida de Julio Furch, está la de Julián Quiñones, quien se fue el Club América, y la de Ozziel Herrera quien puede acabar en el Club Tigres.

“Entiendo la molesta de la afición, pero llegamos hace cuatro años para establecer una infraestructura, y eso es con lo que nos quedamos, pero más allá de eso buscaremos seguir siendo competitivos”, indicó.

