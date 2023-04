El Atlas FC estaba muy pendiente del chisme y escándalo de Ricardo O’Farril, comediante mexicano que tundió e hizo fuertes declaraciones sobre otros de sus compañeros.

Todo inició, cuando el standupero, Ricardo O’Farril, hizo fuertes confesiones sobre Daniel Sosa, Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto.

Y es que, fue a través de un en vivo en su cuenta de Instagram donde contó todo, pero llamó la atención, que una de las cuentas que estaba conectada y muy pendiente de lo que decía O’Farril, fue la de nada más y nada menos que la del Atlas FC.

Cuando los fans se dieron cuenta de eso, los comentarios no se hicieron esperar: “El Atlas bien nervioso esperando que mencionara a los Riestra”, escribió un fan.

Atlas FC y su próximo partido

Atlas FC se medirá ante el Atlético de San Luis este sábado 29 de abril a las 17:00 horas tiempo del centro de México y será un partido correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2023.

El cuadro rojinegro no es ni cerca lo que fue con Diego Cocca al mando, donde logró el bicampeonato después de más de 70 años sin ganar nada.

Y es que, ahora al mando de Benjamín Mora se ubican en la novena posición de la tabla de cocientes con solo 20 unidades.

Es por eso, que tienen que luchar para sumar unidades y escalar lugares en la tabla de cocientes.

¿Qué dijo Ricardo O’Farril de sus compañeros?

La polémica inició, cuando Ricardo O’Farril aseguró que Daniel Sosa, lo había amenazado de muerte, todo esto después de que no lo dejaran pasar a la boda de Mau Nieto.

“Le dije ‘No me toques, no te me acerques’. Me empezó a empujar, afortunadamente estaba Morris, dueño del bar 27, que ha visto a borrachos reaccionar porque Daniel Sosa estaba borracho. Entró a intervenir la situación”, contó.

También mencionó, que Sofía Niño de Rivera le había sido infiel a su esposo, Jorge Bermúdez. Pero no solo eso, sino que Daniel Sosa y Mau Nieto drogaron a una mujer.

