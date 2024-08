¿Y el hijo pródigo? Chicharito Hernández ha pasado de noche su segunda etapa por Chivas; las lesiones han mermado su esperado regreso a la Liga MX y su ausencia ya no se limita a los partidos de los tapatíos como visitante, pues también causará baja para el duelo ante FC Juárez en el Akron.

El gran ausente del Chivas vs FC Juárez será Chicharito Hernández. El delantero mexicano aún no se ha recuperado de su lesión y no estará presente para el partido de este fin de semana en el Estadio Akron.

El último partido de Chicharito Hernández con Chivas fue el pasado 20 de julio en actividad de la Liga MX. Desde entonces, inició un nuevo peregrinar por el mundo de las lesiones.

Chicharito Hernández no sumó ningún minuto de la Leagues Cup 2024. Amagó con jugar de titular el partido ante el LA Galaxy, pero se resintió en el calentamiento y dejó su lugar para Ricardo Marín.

Chicharito Hernández, de lesión en lesión en su regreso a Chivas

Chicharito Hernández ha visitado más veces la enfermería que las canchas de la Liga MX. Al delantero mexicano no lo han soltado las lesiones musculares y ahora también se perderá el partido Chivas vs Juárez de la Jornada 6 de la Liga MX.

Tan sólo en el actual torneo, Chicharito se perdió los dos duelos de Chivas en la Leagues Cup 2024; no estuvo presente en la reanudación del Apertura 2024 de la Liga MX ante Club Tigres en el Universitario y tampoco participará en el encuentro de local ante los Bravos del FC Juárez.

Las constantes lesiones de Chicharito lo han mermado de su mejor versión. Desde su regreso en el Clausura 2024, ha disputado 14 partidos entre Liga y Liguilla. Si solo nos centramos en la fase regular, ha jugado 10 encuentros de 22 posibles; es decir, ni el 50 por ciento.

Javier Hernández sufrió una rotura de ligamento cruzado (junio de 2023) en su paso por el LA Galaxy de la MLS, desde entonces no se ha recuperado al 100 por ciento y suma distintas lesiones musculares con Chivas.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs FC Juárez de la Liga MX?

Sin Chicharito Hernández por lesión, Chivas recibirá al FC Juárez en el marco de la Jornada 6 del Apertura 2024 de la Liga MX.

El partido Chivas vs Juárez se disputará en el Estadio Akron este sábado 31 de agosto a las 17:05 horas (tiempo del centro de México).