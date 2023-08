Antonela Roccuzzo y Jordi Alba protagonizaron un bochornoso momento, cuando estuvieron cerca de darse un beso, pues ella lo confundió con su esposo, Lionel Messi.

En un video que se volvió viral en redes sociales, se observa a Antonela Roccuzzo, caminando en la cancha y después encontrarse con Jordi Alba, a quién casi le da un beso por confundirlo con Lionel Messi.

Y es que, la esposa de Lionel Messi caminaba en la cancha después de un partido del Inter Miami, sin embargo se encontró con Jordi Alba de frente a quien confundió con su esposo y estuvo cerca de darle un beso.

Pero, ambos se percataron del bochornoso momento y se dieron un abrazo, para seguir su camino .

No obstante, los comentarios no se hicieron esperar y varios fans no dejaron pasar la oportunidad para hacer burlas al respecto de la situación que protagonizaron ambos.

“Lo peor de todo es que Jordi Alba no parecía precisamente dispuesto a avisarle de su error”, escribió un usuario.

Antonela confundió a Messi con Jordi Alba? 😅



Antonela confundió a Messi con Jordi Alba? 😅

Lionel Messi y el importante récord que ostenta

Luego de ganar la Leagues Cup con el Inter Miami, Lionel Messi se convirtió en el futbolista con más títulos ganados en la historia superando a Dani Alves.

Cabe recordar, que el jugador brasileño, Dani Alves que en estos momentos se encuentra en prisión, tenía el importante récord de ser el jugador con más títulos en toda la historia, pero el astro argentino ya superó la marca.

La noche del sábado 19 de agosto Lionel Messi cosechó su copa número 44 para dejar atrás las 43 de Dani Alves, es por eso que se posicionó como el máximo ganador de trofeos en todo el mundo.

Él también campeón del mundo, sigue sorprendiendo en la MLS, aunque he recibido varias críticas pues el arbitraje habría influenciado mucho para que su equipo ganara el torneo.

Lionel Mess y su palmarés

Cabe recordar, que Lionel Messi ostenta importantes títulos a nivel de clubes y con la Selección de Argentina.

10x títulos de LaLiga

8x Supercopas de España

7x Copas del Rey

4x Champions League

3x Supercopas de Europa

3x Mundial de Clubes

2x Ligue 1

1x Supercopa de Francia

1x Leagues Cup

