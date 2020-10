Aproximadamente un centenar de hinchas se dieron cita en las instalaciones del club para celebrar a lo grande.

México.- Durante los primeros minutos de este 12 de octubre, varios aficionados festejaron con bombo y platillo el 104 aniversario del América, incluso Miguel Herrera, DT del equipo, presumió dicho episodio en redes sociales.

104 años de grandes historias. 🏆

América una eterna historia de amor 💙💛#104MÉRICA 🦅 pic.twitter.com/CWNc7XFBL0 — Club América (@ClubAmerica) — Club América (@ClubAmerica) October 12, 2020

La serenata ofrecida se llevó a cabo en las instalaciones de Coapa, donde aproximadamente cien aficionados del América lanzaron cánticos, prendieron bengalas e hicieron sonar varios instrumentos.

Cabe señalar que Miguel Herrera, el DT de las Águilas, grabó un video en el cual se observan los festejos por el 104 aniversario del club. En dicho clip, el entrenador hizo alusión a la grandeza del conjunto recalado en Coapa.

“Esto es pasión, lo demás es cualquier cosa. 104 años del Club América” Miguel Herrera

104 años del @ClubAmerica

El más grande así lo festeja...

¡Felicidades AMÉRICA! 🦅 pic.twitter.com/GrAzakaOFG — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) October 12, 2020

Medidas sanitarias brillan por su ausencia en festejos del América

La pasión que genera el América en el país no tiene comparación alguna. Y es que el club azulcrema es, sin lugar a dudas, el más grande toda la Liga MX gracias a sus logros conseguidos desde su fundación el 12 de octubre de 1916.

Es por ello que los aficionados no dudaron en acudir a Coapa para demostrar su amor por dichos colores. Sin embargo, vale decir que la gran mayoría no siguió las recomendaciones sanitaria s ante la epidemia de coronavirus que estamos atravesando, pues, además de que no guardaron la sana distancia, tampoco se les vio utilizando cubrebocas durante la serenata.

Más allá de este punto negativo, vaya que los fans del América tienen motivos de sobra para festejar en grande este 104 aniversario, ya que al día de hoy el club presume ser el máximo ganador de títulos de Liga MX gracias a sus 13 campeonatos.

Aunado a esto, las Águilas también son las que más Copas MX han llevado a sus vitrinas con 7 y, por si no bastara, encabezan la lista de máximos ganadores en la Concachampions.