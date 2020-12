El aficionado lloró por la derrota del Cruz Azul ante los Pumas que le hizo perder mil pesos

Héctor Iván Rodríguez, aficionado del Cruz Azul, lloró ante la deshonrosa derrota que sufrió su equipo el pasado 6 de diciembre enfrentándose a los Pumas, dejando escapar una ventaja de cuatro goles.

En el video que ya es viral en Twitter se muestra el momento en que el joven deja salir algunas lágrimas debido a que apostó mil pesos al Cruz Azul, y luego baja la mirada intentando esconderse de la cámara, pero después sólo atina a cubrirse el rostro.

" Ni modo, Iván, perdiste mil pesos ", se escucha a alguien decirle mientras otra persona le soba la espalda consolándolo. Los amigos presuntamente se encontraban en un establecimiento de Tepic, Nayarit, disfrutando del partido cuando el Cruz Azul volvió a hacer de las suyas en quizá la 'cruzuleadas' más grande de la historia.

" El siguiente año será el bueno carna l. Cruz Azul", se lee en el tuit que ya cuenta con más de 72 mil reproducciones y casi dos mil corazones. Por su parte, los internautas empatizaron con la tristeza del aficionado y le enviaron mensajes de apoyo e incluso hubo quienes se ofrecieron a pagar los mil pesos que perdió Iván por el ciego amor a su equipo.

El siguiente año será el bueno carnal. Cruz Azul 💔😭 pic.twitter.com/J3Tc2Us6FS — Javier Gutierrez (@paco_gutierrezz) — Javier Gutierrez (@paco_gutierrezz) December 7, 2020

"Pasen el contacto de ese carnal. Le voy a mandar sus mil pesitos", "No manchen, no le voy al Cruz Azul pero viendo a este carnal también me dieron ganas de llorar", "La verdad, sentí feo por él. No le voy al Cruz Azul pero la afición al equipo no me cae mal", fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas.