El Cruz Azul provocó la ira del aficionado tras dejar ir de manera increíble una ventaja de cuatro goles.

México.- Vaya que la nueva “cruzazuleada” de La Máquina dejó varios corazones rotos. Y es que nadie creía que los Pumas podrían revertir la desventaja de 4-0 que sacaron en el partido de Ida de las Semifinales del Guard1anes 2020.

Sin embargo, La Máquina hizo de las suyas y de nueva cuenta decepcionó a sus aficionados. Uno de ellos el titular de La Nación Cruz Azul, un canal de YouTube dedicado a dicho conjunto.

Como puede observarse en uno de los videos del citado canal, el aficionado siguió las acciones del partido de Vuelta entre Cruz Azul y Pumas al lado de sus dos hijos. Aunque en un principio todo era optimismo, con el paso de los minutos las caras cambiaron su semblante.

De hecho, una vez que se consumó la “cruzazuleada” el fan explotó y lanzó toda clase de insultos a los futbolistas de La Máquina, que como es una costumbre dejaron ir en los últimos minutos una ventaja que parecía imperdible.

“Es increíble que siempre salgan con sus putas mamadas. Mi hijo está llorando. No es justo que un niño llore por una bola de pendejos que no pueden mantener una ventaja de 4-0. Otro pinche año de fracasos. Se va a acabar el mundo y estos pendejos no van a poder salir campeones” Fan de Cruz Azul

Cabe señalar que este 7 de diciembre se cumplieron 23 años del último título del Cruz Azul, lo cual evidencia la mediocridad de tal escuadra, misma que es una de las consideradas “grandes” en el futbol mexicano.

No obstante, La Máquina tendrá la oportunidad de redimirse de manera inmediata, pues en unos días encarará la parte final de la Concachampions, en donde estará en juego un boleto al Mundial de Clubes.