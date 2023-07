El primer partido del Club América ante FC Juárez en el Apertura 2023 fue un auténtico fracaso en cuanto asistencia.

El Club América recibió a FC Juárez en el Estadio Azteca, André Jardine debutó con el cuadro de Coapa en un partido oficial de la Liga MX.

Sin embargo, el partido no tuvo la asistencia que se esperaba y el Coloso de Santa Úrsula lucía vacío; registró una de las peores entradas en los últimos años.

No se sabe si la razón por la que los fans no asistieron fue el rival, que no es muy atractivo, el clima o que siguen molestos por la eliminación del torneo pasado.

Lo que es un hecho, es que el cuadro azulcrema no recibió el apoyo esperado por parte de sus fans en el primer partido oficial a cargo de André Jardine, lo que indica que el equipo sigue arrastrando las secuelas de los malos resultados del pasado.

El FC Juárez sorprendió al Club América en su debut en el Apertura 2023. (Juan Luis Diaz / MEXSPORT)

Club América no puede ante FC Juárez

No obstante, en la primera jornada no les fue para nada bien; parecía que el Club América tenía el partido controlado, pero el FC Juárez les dio la vuelta.

André Jardine no pudo empezar de la mejor manera pues perdieron 2-1 en la Jornada 1. Leonardo Suárez se encargó de poner al frente al equipo pero luego todo se vino abajo.

Con un gol de Aitor García y otro más de Ángel Zapata en el tiempo complementario, los Bravos sumaron su primer victoria en el inicio del Apertura 2023.

Cabe recordar, que el Club América tuvo varias ausencias debido a que los jugadores se encuentran con la Selección Mexicana en la Copa Oro. Luis Malagón, Alejandro Zendejas, Israel Reyes y Henry Martín fueron los grandes ausentes.

Sin embargo, destacó el debut de Kevin Álvarez en un partido oficial de la Liga MX.

Club América y la llegada de Julián Quiñones

El Club América podría hacer oficial la llegada de Julián Quiñones muy pronto, pues de acuerdo con trascendidos, ya llegaron a un acuerdo con Atlas FC.

Aunque, el jugador disputaría el primer partido de la jornada con Atlas FC para después viajar a la Ciudad de México y reportar con las Águilas.

