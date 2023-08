El AEK de Atenas, equipo en el que militan los mexicanos, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, está muy cerca de quedar fuera de Champions League.

Y es que, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, perdió por la mínima la ida de los playoffs previo a la Fase de Grupos de la UEFA Champions League ante el Royal Antwerp.

El Royal Antwerp se llevó la ventaja gracias a un gol de un ex jugador de Rayados de Monterrey, Vincent Janssen. No obstante, todavía tienen una oportunidad de remontar en el partido de vuelta, aunque la realidad es que luce complicado.

Será el próximo 30 de agosto cuando disputen el partido de vuelta que se jugará en Grecia y tendrán oportunidad de darle la vuelta al marcador como locales.

Cabe recordar, que el AEK Atenas se consagró Campeón de la Liga de Grecia, pero no quieren quedar fuera de la Champions League. En este partido, Orbelín Pineda inició como titular, mientras que Rodolfo Pizarro se quedó en la banca.

MF | Royal Antwerp 1-0 AEK Atenas (Ida).



Con gol de Vincent Janssen, el conjunto del Antwerp derrota al equipo de Orbelin Pineda, Rodolfo Pizarro y Matías Almeida, para tomar ventaja en la última ronda de los Playoffs de la UEFA Champions League 23/24. pic.twitter.com/iDbDXgdzlJ — PB Deportes (@pbdeportes) August 22, 2023

Matías Almeyda reta a Orbelín Pineda a hablar en inglés

En la conferencia de prensa previo al partido entre AEK Atenas y Royal Antwerp, Matías Almeyda r etó a Orbelín Pineda a hablar en inglés.

Sin embargo, el jugador prefirió no hacerlo: “¿Qué no sabes hablar en inglés?”, le preguntó Almeyda a Orbelín, a lo que el futbolista respondió: “No nada más en español”. “Arranca nada más en inglés”, insistió el técnico pero Orbelín no aceptó: “No, me da miedo”, añadió.

Matías Almeyda sobre su estancia en AEK Atenas

Matías Almeyda habló sobre su estancia en el AEK Atenas, mencionó que se siente feliz en esta etapa y por el momento no desea nada más.

“Estoy agradecido de estar aquí. Disfruto siendo entrenador en el AEK, no deseo nada más. Y quiero que tengamos una muy buena racha, porque tengo mucha confianza en los jugadores que entreno”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, reafirmó los objetivos que tiene en el equipo en el cual militan Orbelín Pinea y Rodolfo Pizarro, el cual es pasar la eliminatoria.

“Hicimos un gran esfuerzo, pero ahora estamos contentos porque ya estamos en la Europa League. Y nuestro objetivo es uno, pasar esta eliminatoria”, añadió.

