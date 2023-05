Rayados de Monterrey finalizó el Clausura 2023 con un fracaso de proporciones colosales, por lo que Tato Noriega, director deportivo del equipo, no asegura la continuidad de Víctor Manuel Vucetich para el próximo torneo.

Tato Noriega habló en conferencia de prensa sobre la eliminación de Rayados de Monterrey a manos del Club Tigres, en el Clásico Regio de las semifinales de la Liga MX.

El directivo salió mandó un mensaje contundente desde que él apareció en la sala de prensa y no Víctor Manuel Vucetich, quien falló en el manejo del partido esta noche.

“Con la responsabilidad que tengo como presidente, quiero mandar un mensaje a nuestra afición y decirles que no estamos contentos, y no solamente por no avanzar, no por perder el partido, sino por cómo sucedió”, comentó.

“Todos los que estamos involucrados vamos a platicar al respecto... Lo veremos, de aquí en adelante lo que vivimos hoy a lo que viene dependemos de lo que platiquemos, que estemos conscientes de la responsabilidad que tenemos”, sentenció.

En Rayados mandan mensaje tras la eliminación 🤠🙁 pic.twitter.com/dJDjHK8E0p — SDP Deportes (@sdpdeporte) May 21, 2023

Rayados de Monterrey y Víctor Manuel Vucetich, las nuevas víctimas de la maldición del superlíder

Rayados de Monterrey y Víctor Manuel Vucetich firmaron uno de los peores fracasos de los últimos años, tras haber caído eliminados en semifinales frente al Club Tigres.

La Pandilla y el “Rey Midas” fueron las nuevas víctimas de la famosa maldición del superlíder , misma que ha sido desestimada en un par de ocasiones, pero esta vez, volvió a surtir efecto.

En una campaña con récord de puntos y donde eran los favoritos al título, la escuadra regiomontana no logró hacer pesar su localía, ni encontrar una respuesta en su basto plantel para revertir su desventaja.

Rayados deberá empezar a planear el Apertura 2023, donde posiblemente veamos una nueva cara en el banquillo del equipo, y no la de Vucetich.

Víctor Manuel Vucetich. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Clásico Regio: Estadística historia del enfrentamiento

Partidos jugados: 130

Victorias de Rayados: 43

Victorias de Tigres: 47

Empates: 39

Partidos suspendidos: 1

