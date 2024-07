El VAR y el arbitraje hicieron de las suyas en el Tigres vs América. No se sancionó un claro penal a favor de las Águilas y el gol de los regios se originó de una falta “inexistente”, al menos así lo calificó un exsilbante.

Club América se fue con las manos vacías de Monterrey luego de caer por la mínima diferencia ante Tigres, en un partido que estuvo rodeado de polémica por la actuación del árbitro Fernando Guerrero, a quien se le habría escapado un penal para el América.

Esta vez no se escuchó el famoso “penal para el América”. Fernando Guerrero dejó pasar una clara falta en el área y el partido corrió con normalidad hasta que llegó el gol de Tigres que dejó en la lona a los capitalinos en la Jornada 3 de la Liga MX.

La actuación del silbante Fernando Guerrero fue motivo de críticas por parte de los expertos en arbitraje, quienes consideraron injustas dos jugadas que pudieron cambiar el rumbo del partido.

¿Cómo fue el supuesto penal que no se sancionó a favor del América?

Al minuto 29 de la primera mitad, Néstor Araujo entró al área y fue sujetado por Jesús Angulo. El tremendo abrazo del jugador de Tigres pasó desapercibido por el árbitro y el VAR, que dejaron correr la jugada ante la indignación de los elementos de Club América.

“Tal parece que los árbitros no tienen ganas de sancionar penal, aquí uno más a favor del América que no se sanciona”, señaló Felipe Ramos Rizo, experto en arbitraje y actual analista de ESPN.

El comentario fue acompañado por un video de la jugada, donde la falta de Jesús Angulo sobre Araujo es evidente.

Tal parece que los arbitros no traen ganas de sancionar penal, aquí uno más a favor de @ClubAmerica que no se sanciona pic.twitter.com/W1Z2jdBT0X — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) July 18, 2024

El gol de Club Tigres sobre América se originó de “una falta inexistente”

De acuerdo al exárbitro Felipe Ramos Rizo, el gol de Tigres sobre Club América se originó de una falta inexistente.

“Falta inexistente a favor de Tigres, de esta acción el equipo local logra el gol; al jugador nunca le tocan la cara y simula muy bien”, señaló Ramos Rizo sobre la polémica acción.

La falta se marcó: Córdova cobró, la dejó para Marcelo Flores, quien tomó desprevenida a la defensa azulcrema y marcó sin mayor complicación el tanto del triunfo regio.

Falta inexistente a favor de Tigres, de esta acción el equipo local logra el gol, al jugador nunca le tocan la cara y simula muy bien engañando al cantante. pic.twitter.com/9WWSgUZuwv — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) July 18, 2024

¿Qué dijo André Jardine sobre el arbitraje en el América vs Tigres?

Para André Jardine, la derrota de Club América ante Tigres quedó marcada por los errores arbitrales y el criterio del silbante Fernando Guerrero.

“Molesta perder de esa forma. No me gustó el arbitraje porque el criterio no era el mismo. En la falta, que no es falta, acaba definiendo el partido. Es un ejemplo de que lo que pasó no fue lo mismo para ambos lados”, señaló Jardine.