Un abogado que le ganó una demanda millonaria denunció que sufrió de un atentado contra su vida del cual culpó al mandatario de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri.

La vida de un abogado estuvo en peligro luego de que denunciara el hecho de que fue amedrentado luego de que le ganara una demanda por los ejidos para la construcción del estadio TSM.

El abogado es el encargado de sostener la demanda contra Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri por las irregularidades que hubo en la adquisición de unos terrenos para la construcción del estadio de Santos Laguna.

Los ejidos en los que está construido el estadio del Santos Laguna fueron adquiridos con mala “praxis”, según evidenció el abogado luego de acusar a Alejandro Irarragorri del atentado del que sufrió.

Abogado pide auxilió al presidente AMLO tras el atentado del que culpa a Alejandro Irarragorri

El abogado Alfredo Ochoa, fue el encargado de ganar un litigio contra Grupo Orlegi luego de que se comprobara de que le arrebataron un terreno a un ejidatario invidente para construir el estadio del Santos Laguna de Alejandro Irarragorri.

“Llevo el asunto de Don Juan, un ejidatario, en contra de Grupo Orlegi y Grupo TSM, del Estadio del Club Santos Laguna, el día de hoy, 11 de julio después de las cinco de la tarde sufrí un atentado”…

“Cuatro personas armadas me golpearon, me llevaron con engaños ante estas personas, ya que hubo una en específico que me mencionó que todo estaba bajo el mando de Alejandro Irarragorri”, denunció el abogado.

El abogado denunció el atentado, y además de acusar a Alejandro Irarragorri de estar detrás de los hechos, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que lo ayude.

Abogado hace responsable a Alejandro Irarragorri si llegan a asesinarlo

El abogado lleva la denuncia de “Don Juan” un ejidatario que fue despojado de sus pertenencias por parte de la empresa de Alejandro Irarragorri, quien se ha negado a pagar lo que debe.

“Hago responsable a Alejandro Irarragorri de Grupo Orlegi por lo que me pueda pasar, y además hago un llamado de auxilio al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que me ayude”, mencionó el abogado en un video que subió a redes sociales.

El abogado subió su denuncia a las redes sociales acompañada del video en el que acusa a Alejandro Irarragorri de intentar matarlo, además de que colocó unas imágenes en las que se le ve golpeado.