Entonces... ¿los medios somos los culpables?

López-Gattel, decide lavarse las manos y responsabilizar a los medios de comunicación por la tragedia de 240 mil mexicanos fallecidos por Covid-19.

A los periodistas... ¿sólo nos gusta enfocarnos en “la parte triste” de la pandemia?

Si mal no recuerdo, quien empezó con la afición por los números redondos con respecto a la cifra de mexicanos fallecidos por Coronavirus fue el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell.

Sin embargo, a poco más de un año de que la pandemia de la Covid-19 nos agarró totalmente desprevenidos a todos a nivel mundial; el mal llamado rockstar de la cuatroté por enésima ocasión decidió, como Pilatos, quizá por la cercanía de la Semana Santa y la escenificación de la Pasión de Cristo, lavarse las manos y responsabilizar a los medios de comunicación por el escenario de pesadilla que se vive en México con la muerte de más de 240 mil mexicanos (si sumamos los datos oficiales y los del INEGI).

Sin pudor alguno, López-Gattel reprochó ayer durante su conferencia vespertina que a los periódicos, a los medios electrónicos y a los periodistas sólo nos gusta enfocarnos en “la parte triste” de la pandemia y que éstos tienen afición por los números redondos, ya que cuando llegamos a 30 mil muertos lo pusimos, cuando llegamos a 50 mil lo pusimos, cuando llegamos a 100 mil lo pusimos y ahora que rebasamos los 200 mil ¡pues cómo carambas no lo íbamos a poner! ¿Qué quería entonces López-Gattel, que nos quedáramos callados y no mencionáramos absolutamente nada?, ¿qué le aplaudiéramos por sus disparates e irresponsabilidades? Y si piensa que sólo nos estamos enfocando en “la parte triste” yo quisiera que me explicara cuál es la parte feliz de esta tragedia.

Los números SIEMPRE vienen aparejados con los hechos

No, subsecretario López-Gattel, los comunicólogos no tenemos afición por los números redondos. Quienes informamos a la ciudadanía sobre el diario acontecer tenemos la obligación y el compromiso de contextualizar, documentar y comprobar todos los dichos que publicamos o que comentamos frente a una cámara de televisión o detrás de un micrófono, y los números SIEMPRE vienen aparejados con los hechos.

Con más de 350 conferencias a cuestas como vocero oficial de la pandemia ya era para que lo hubieras entendido. Pero no. Muy rápido te olvidaste de que eres un hombre de ciencia y decidiste jugar el rol de agorero político. En lo personal, yo todavía me sigo preguntando cómo te atreviste a decir, en febrero del año pasado, que lo que estábamos enfrentando era una gripe estacionaria. Pero los números, de los que no hace mucho eras gran cuate pero que ahora te incomodan tremendamente, son contundentes:

México ostenta el peor registro a nivel mundial en lo que refiere a tasa de mortalidad (237 muertos por cada millón de habitantes), somos el tercer lugar en todo el planeta en número de fallecimientos y también los terceros en muertos por día.

Y no lo digo yo ni mis colegas, lo dicen la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Universidad Johns Hopkins, “The Lancet” y otros tantos entes que sustentan sus investigaciones y diagnósticos, sí, ¡con números! Y te la voy a poner más fácil: Sí los medios de información y quienes trabajamos en ellos no existiéramos, ¿qué crees? Los muertos seguirían siendo los mismos y tu arrogancia también.

AUDIENCIA, NO JUICIO

Al iniciarse formalmente la audiencia de imputación por el caso de la nómina secreta del ex gobernador priista César Duarte Jáquez, preso en Miami, Estados Unidos, en el que se le acusa del delito de cohecho, a la alcaldesa con licencia de Chihuahua, María Eugenia Campos; la funcionaria emitió un mensaje a la ciudadanía a través de sus redes sociales en el que dio a conocer que se tomó la determinación de pedir que se inicie la audiencia de imputación y con ello hacer más evidente la falsedad de las acusaciones y su inocencia.

Mis abogados me notificaron que se ha suspendido la compulsa de documentos que llevaban en el Tribunal y hemos pedido se inicie la audiencia de imputación, pues es más evidente que nunca la falsedad de las acusaciones y la inocencia de su servidora https://t.co/D5ehi9Wgx5 — Maru Campos (@MaruCampos_G) — Maru Campos (@MaruCampos_G) March 25, 2021

Además, explicó que el espíritu de los amparos interpuestos por sus abogados siempre fue con el objetivo de poder estructurar una defensa adecuada, a la cual tiene derecho cualquier ciudadano y también para conocer en su totalidad la carpeta de investigación del caso.

En el mensaje que compartió, Campos Galván fue muy enfática al pedirle a la ciudadanía que no se deje engañar, ya que esta audiencia de imputación y vinculación a proceso no significa ninguna sentencia condenatoria y tampoco implica que esté perdiendo sus derechos políticos de votar y ser votada. Y mucho menos su derecho a la libertad.

A BUEN RITMO

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que este viernes 25 la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus continuará en el Edomex, en específico en los municipios de Metepec y Zinacantepec.

El mandatario mexiquense señaló que el objetivo principal en estos momentos es cuidar de la salud de los 1.9 millones de adultos mayores del Estado de México.

Al día de hoy ya se han vacunado 700 mil personas en 52 municipios, por lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya se comprometió para enviar más vacunas a los mexiquenses para que el objetivo de cobertura se alcance en el tiempo proyectado.

Del Mazo destacó que la vacunación permitirá que los mexiquenses regresen paulatinamente a la normalidad, recordando que el objetivo principal es proteger a los adultos mayores.

Dijo que quienes ya cuentan con la primera dosis, los invita a no bajar la guardia y cuidarse, además de esperar la fecha de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna.

¿QUÉ PASÓ AQUÍ?

El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba fue detenido en 2018 por autoridades estadounidenses acusado por “lavado” de dinero, fraude bancario, conspiración, falsedad de declaraciones y principalmente por narcotráfico (nexos con los cárteles del Golfo y de los Zetas)… pero ahora resulta que sólo está acusado por aceptar sobornos, delito por el cual sería encarcelado entre 8 y 11 años. No cabe duda, donde quiera se cuecen habas, ¿verdad?