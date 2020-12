¿Y la Constitución, apá? Policías violan libertad de expresión

Policías municipales de Monterrey y de Guadalupe, Nuevo León, detuvieron a periodistas que realizaban su trabajo de cubrir notas.

Artículo. 7o.- Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. ... Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión…

Constitución Mexicana

Fueron dos hechos diferentes, en dos municipios distintos, pero muy parecidos: policías municipales de Monterrey y de Guadalupe, Nuevo León, detuvieron a periodistas que realizaban su trabajo de cubrir notas.

El pretexto policiaco para la detención de los comunicadores, fue que estos les faltaron al respeto…

En el primer caso, el reportero y escritor Juan Alberto Cedillo, quien es corresponsal de la revista Proceso y colaborador de la Agencia Efe, fue sometido arbitrariamente, golpeado y amenazado por policías municipales de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, que encabeza el comisario Eduardo Sánchez Quiroz.

Juan Alberto fue detenido por tomar fotos de elementos de la policía de Monterrey, cuando revisaban las bolsas de un vendedor ambulante, cosa que no les pareció a los agentes quienes lo amenazaron con sus armas, lo esposaron, golpearon y detuvieron y mantuvieron incomunicado por unas tres horas en celdas municipales.

“Cuando te identificas como periodista la mayoría de los policías respetan nuestro trabajo pero uno de los dos agentes que me interrogaron se mostró más molesto cuando me identifiqué como reportero bajo el Mecanismo de Protección a Periodistas. Debido a ello voy a solicitar a las autoridades federales que lo investiguen para descartar que no esté al servicio de la delincuencia organizada” apuntó Cedillo.

En el segundo caso, la corresponsal en Nuevo León del periódico La Jornada, Yolanda Chio, fue detenida ilegalmente por policías municipales de Guadalupe durante la tarde del pasado domingo, porque ella y un grupo de jóvenes tomaban fotos en una colonia residencial.

Los agentes que comanda Gerardo Saúl Palacios Pámanes, secretario de Seguridad de Guadalupe le advirtieron a la periodista, “nada más se saben uno o dos derechos y ya se creen la mamada”, cuando esta les advirtió que estaban atropellando la libertad de expresión.

“Si estuviéramos en otros tiempos, ya los hubiera madreado”, advirtió otro de los policías.

En el operativo participaron cuatro patrullas que llegaron como refuerzo a la zona, cosa que no se ve ni cuando detienen a criminales de alta peligrosidad.

¿Detienen los policías a peligrosos delincuentes? Por cierto.

