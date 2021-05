Señor Roemer: ¿también en Israel?

Con facilidad sale de México Andrés Roemer para huir a Israel y continuar con la violencia sexual que ejerce contra las mujeres. ¿Quién lo apoya?

“La mayor parte de la gente pasa por la vida gastando la mitad de su energía en intentar proteger una dignidad de la que carece.”

RAYMOND CHANDLER.

Andrés Roemer y el modus operandi en Israel

Abusadores, tocones, y aprovechados hay en todos lados y en toda época. Deberían siempre ser señalados y acusados —junto con el régimen en turno que los solapa—.

Recientemente hemos sabido de uno que nos “heredaron” de tiempo atrás y contra el cual la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación ante la acusación de al menos 61 mujeres por violencia sexual.

Se trata de Andrés Roemer, ex embajador de buena voluntad ante la UNESCO. El mismo acosador que mandó blindar su casa el pasado 8 de marzo para que no les sucediera nada. No exagero, así ocurrió.

Así como su tocayo lo hizo en Palacio Nacional, Andrés Roemer, 'blinda' su casa en la Colonia Roma. ¿Será otro muro de paz?

Sí, aquel día, tanto Palacio Nacional como la casa del susodicho fueron protegidas. La casa presidencial se trastocó en un mural con los nombres de miles de desaparecidas y muertas, mientras que el tabique de la casa de la colonia Roma demostró la impronta en proteger a quienes fueron (¿son?) atacantes.

En este mundo al revés, la esposa de Andrés Roemer, Pamela Cortés solicita que se estudien bien las demandas que penden sobre su marido, mientras este sigue haciendo de las suyas por dondequiera que va.

El día de ayer, grupos de mujeres agredieron la casa de mi esposo, intentaron allanarla por la fuerza y lanzaron gas para intentar prenderle fuego con habitantes en el interior.

El día de ayer, grupos de mujeres agredieron la casa de mi esposo, intentaron allanarla por la fuerza y lanzaron gas para intentar prenderle fuego con habitantes en el interior.

También soy mujer y me siento amenazada por el rumbo que toman los acontecimientos.

¿Ya se sabía de sus perversiones cuando fue nombrado como representante de México en distintas posiciones en el exterior?

Muy probablemente. Antes se designaban cónsules violadores, ahora solo personajes bastante corrientes, algunas de ellas mujeres...

Andrés Roemer llevó a cabo durante muchos años la “Ciudad de las ideas” en Puebla de los Ángeles (después de él, de los demonios). ¿Era este proyecto el gancho perfecto para acosar a chicas?, ¿para desviar recursos? No lo sé, pero hay amplios motivos para sospechar esto y otras linduras.

Tal vez solo servía a intereses de su patrón, TV Azteca, para evadir el pago de impuestos...

Incrementan las denuncias vs Andrés Roemer en CDMX

Andrés Roemer huyó a Israel para no ser procesado por las denuncias de violación y abuso sexual, que penden sobre él en nuestro país. Con las decenas ya conocidas, y las que están por venir, la cárcel era su destino asegurado.

Salir huyendo para caer en lo mismo en Israel. .. cinismo absoluto pensar qué se puede hacer lo que sea por dónde sea.

Pero el patrón existe: un personaje público, de reconocida notoriedad, el cual puede hacer cualquier cosa violatoria de la ley y no pasa nada. No solo eso, continúa concurriendo en la acción violatoria porque nadie los castiga.

NO hay pretextos. No debería haberlos. Sea en Israel, México o cualquier otro lugar, quien comete un delito, debe ser castigado por ello.

Que paguen las penas quienes las cometen, sea en Puebla, Estados Unidos, CDMX o en Tel Aviv.