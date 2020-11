Seade y AMLO: celebrar la mediocridad y la deshonestidad con ‘clase Premier’ MX-Hong Kong

Seade poco hizo por el acuerdo comercial. Lo negociaron Ildefonso Guajardo y el 'traidor' Videgaray. Por congruencia, AMLO deberá también premiarlos.

“La adulación, bajeza del que adula; engaño del adulado y aún bajeza de los dos; porque su bajeza muestra el que gusta de su adulación, que no se fía en el valor de sus méritos".

Francisco de Quevedo

Andrés Manuel otorgó la condecoración ‘Miguel Hidalgo’ en grado banda a Jesús Seade quien hasta hace unos meses había “fungido” como subsecretario para América del Norte de la SRE.

Es cierto, el ex funcionario hizo como que participó en las negociaciones del nuevo T-MEC que se signó recientemente entre Canadá, EEUU y México. No obstante, siendo honestos, si en verdad la 4T premiara con base en el mérito (tipo lo que ya no sucede tampoco con los asensos de docentes de este país) la condecoración debía haberse otorgado a Ildefonso Guajardo y ese que llaman “traidor a la patria”, Luis Videgaray, quienes fueron los que en realidad idearon el acuerdo, lo negociaron y lo hicieron posible.

Si acaso había que agradecerle algo a Jesús Seade era lo que en la última etapa de la negociación este aceptó sin leer; esas letras chiquitas que tanto festejó junto con el gabinete y la bancada legislativa de Morena en el legislativo federal, pero que tantísimos dolores de cabeza nos ha traído a los mexicanos. Y los que faltan...

Pero no. De lo que se trata en esta administración es de apropiarse de los logros que no le son propios y, a la vez, culpar a “extraños” de los yerros que se comenten por el gobierno desde diciembre de 2018. Son muchos.

Sí, hablamos del mismo acuerdo neoliberal de libre comercio de la era peñista y que hoy por hoy es la tabla de flotación de la economía mexicana en la era de la 4T. Y no lo digo yo, así lo ha admitido el propio presidente López Obrador.

Y ya que a estas vamos, valdría la pena que así, sin rodeos, nos aclararan si también se le otorgó a Seade Kuri alguna entrega en numerario o en especie cuya cuantía determina el consejo que otorga el premio en cuestión, tal como lo especifica el artículo 37 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles... O bien, si se le prometió otra posición en alguna de nuestras múltiples representaciones en el orbe.

Este reconocimiento no es cualquier cosa, señoras y señores. Es la máxima presea que otorga el gobierno de nuestro país a los nacionales para premiar méritos eminentes o distinguidos. Esta es apenas la sexta ocasión que se da en los 42 años de existencia de dicha condecoración; ¡y todo para gastarlo en Seade!...

Queda de manifiesto: el otorgarle esta condecoración muestra que la 4T no tiene realmente logros que presumir.

Es irónico. De entre las filas del gobierno se inventan héroes donde no los hay, y a los enemigos que, dentro de un sistema democrático se valen —de hecho se esperan y se deben alentar—, se les minimiza, vilipendia y ataca.

Cinismo presentar como sujeto de reconocimiento a un individuo que corruptamente cargó al erario sus viajes a China y corruptamente también cobró por una responsabilidad como subsecretario que no ejerció por más de un año.

Pero esa es la Cuarta Transformación y se llama ‘mañanera’ a un engaño en despoblado a la población, ¡y ayer esta farsa duró la friolera de más de tres horas!

Cabe señalar que en la administración de la 4T esta es la segunda ocasión que se otorga el reconocimiento en cuestión, siendo la primera el 16 de septiembre cuando se entregó a diversos médicos y al personal de enfermería por su invaluable labor atendiendo enfermos de covid. Sin duda bien merecido; lo mínimo de lo que es digno el personal médico que vela por la salud de los mexicanos.

¿Pero otorgar dicha condecoración a un personaje que fue acusado de peculado, luego exonerado por el propio gobierno (por la SFP) y cuya investigación sobre mal uso de fondos públicos en sus viajes “oficiales” lo forzó finalmente a renunciar?

Eso es el lopezobradorismo: blindar y condecorar a quien, de su círculo de gobierno, es cuestionado y hasta investigado de corrupción, irresponsabilidad, fraude e incompetencia.

Durante la gestión de Seade como subsecretario muchas veces fue interrogado acerca del por qué siendo titular del ramo de Norte América, pasaba largas temporadas en Asia. Incógnitas de la 4T.

Tan incógnito como premiar a una persona cuyo trabajo era lograr una mejoría en el tratado más importante de nuestro país, para solo entregar más problemas a cambio.

Triste, pero la 4T es un voto a favor de la mediocridad y la deshonestidad.