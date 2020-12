Samuel García, Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano, la falsa oposición

¡Cubra la vergüenza a Movimiento Ciudadano! Y a cualquiera que dinamite la ya de por sí menguada oposición partidista.

Yo soy de alguna orilla,

de otra parte,

soy de los que no saben

ni arrebatar ni dar,

gente a quien

compartir es imposible.

No te acerques a mí,

hombre que haces el mundo,

déjame, no es preciso

que me mates.

Yo soy de los que

mueren solos,

de los que mueren

de algo peor que vergüenza.

Yo muero de mirarte

y no entender. Rosario Castellanos



Escándalo, es un escándalo

Escándalo, es un escándalo

Escándalo, es un escándalo

Escándalo, es un escándalo

No me importa que murmuren

que mi nombre censuren

Por todita la ciudad

Ahora no hay quien me detenga

Aunque no pare la lengua

De la alta sociedad

Raphael

Dos años de clamar a quien lo quisiera escuchar que podía ser una oposición responsable, ya fuera trabajando con el gobierno cuando sus propuestas resultaran ser las mejores para México, como señalando los errores de visión o de gestión. Sin olvidar las sendas cartas públicas de Dante Delgado —fundador de Movimiento Ciudadano— dirigidas a AMLO, donde estipulaba la tristeza y decepción causada por el devenir de la 4T.

La actuación de MC en diversos episodios por lo que ha transcurrido la actual administración hicieron pensar que podía ser en realidad una oposición responsable. De hecho, en algún momento el mismo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, expuso lo que uno esperaba desde un principio de los gobernantes ante la pandemia del covid: el uso del cubrebocas y la oferta de pruebas de detección para la mayor parte de la población.

En el momento electoral donde nos encontramos, las alianzas y coaliciones empezaron a tener forma. Así, en Nuevo León se vislumbraba una gran alianza opositora abanderada, además, por un candidato joven, con prestigio y quien había hecho una buena labor como legislador local bajo las siglas de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas. Parecía la única opción real y posible para vencer a Morena y a su entonces casi candidata Clara Luz Flores. Pero Movimiento Ciudadano reculó al final no de la mejor manera.

El naranja partido espetó que competirían solos, a sabiendas de que de forma independiente como se ha comentado en diversas encuestas, MC no recibirá arriba del 8% de la votación regia.

¿A qué juega Movimiento Ciudadano?

Pareciera que el objetivo es terminar de desestabilizar a la oposición y a la vez mostrarle a López Obrador que están con él, aunque eso signifique actuar de falsa oposición.

En este momento hay tres ejemplos que hacia allá apuntan; demasiada coincidencia para pensar que en aquel partido pecan de ingenuos.

El primero ya se estableció antes y es la forma cínica en que dinamitó una alianza ganadora.

El segundo también se ubica en Nuevo León, teniendo ahora de candidato a Samuel García. Y, sí, seguramente el chico de la difícil golfística juventud no ha sido comprado ni quiere ayudar a Morena fingiendo exabruptos, necedades y escándalos. Él es así. Sus comentarios, tonteras y desmanes en redes sociales le salen naturales. Pero la pregunta es, conociendo cómo es el hoy legislador con licencia, ¿para qué lo ponen de candidato a la gubernatura regia? En fin, ya se conoce el resultado de tan golfo experimento (digo, por lo del golf)...

El tercero, tal vez el más desconcertante, es la reciente parranda de Alfaro quien, olvidando la sana distancia, el cubrebocas y su discurso para con los jaliciences, fue a un bar a tomar una copa.

En realidad, el acto en sí no tiene nada de malo. Como tampoco lo tuvo la explicación que dio. Sin embargo, otra vez, es un poco ingenuo pensar que sabiendo el gobernador que sería una oportunidad única para que lo filmaran y le denostaran, de todas formas se haya prestado al mitote.

Enrique Alfaro no es un político núbil y como tal se esperaría que tuviera más callo político o, bien, que esa misma pequeña reunión la hubiese sostenido en su domicilio sin que nadie pudiera grabarle.

En política no hay coincidencias, por ende la actuación de MC no puede ser considerado como azarosa. En realidad, el instituto político ha demostrado su verdadera naturaleza, la cual es servir de forma directa a la 4T y con ello, volver a demostrar, que en la política no hay amigos o enemigos, tan solo intereses.

Demostró ser una falsa oposición y con ello, mejorar las probabilidades (de por sí altas) de que Morena continúe detentando el poder absoluto. ¡Cubra la vergüenza a Movimiento Ciudadano! Y a cualquiera que dinamite la ya de por sí menguada oposición partidista.