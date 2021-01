El coordinador de Comunicación y el presidente AMLO deben suspender las conferencias de prensa presenciales y pasar a modo virtual. No hay excusa.

“La palabra mesura tiene sonido a censura”.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER

Cuando me refiero a Carlos Pozos, quizá muchos lectores no sepan de quién hablo. Si, en cambio, mencionó lo siguiente: “#LoMásVisto @lordmolecula agradeció al presidente @lopezobrador_ lo que calificó como ‘el alto honor’ de permitirle estar en la conferencia mañanera y le deseó una Feliz Navidad a nombre de muchísimos mexicanos. Asimismo, le entregó un regalo”, seguro cambia la cosa.

Pues sí, el seudoperiodista, el participante más apapachado de la 4T y en particular de Jesús Ramírez en la mañanera, Lord Molécula, está contagiado del virus que trae de cabeza al mundo. Naturalmente, independientemente de que nada respeto su labor —ya que no es seria y, por lo mismo, se ha vuelto sinónimo de lo que no debe hacer un reportero—, se le desea pronta recuperación.

Pero el punto en este momento no es el cuestionar sus dotes reporteriles, sino hacer notar —una vez más— que personajes consentidos y que han estado cercanos al presidente AMLO y a funcionarios de su gabinete, además de otros compañeros periodistas que acuden a las conferencias mañaneras de López Obrador, han sido fuentes de contagio.

Viene siendo tiempo de que el coordinador de Comunicación de Presidencia y el mismo presidente AMLO decidan ya, de una vez por todas, suspender las conferencias de prensa presenciales y pasen a modo virtual. No hay excusa ni pretexto, máxime teniendo a disposición de prácticamente todos los medios un abanico de tecnologías para participar de esta forma y luego transmitirlas al público en general, tal y como lo vienen haciendo desde el primer día.

Y antes de que la administración federal me quiera acusar de alarmista o, peor, de querer mesurar al presidente (es decir, censurar o vetar bajo la interpretación que le ha dado la ex presidenta de Argentina o como el propio AMLO dijo ayer y hoy de Twitter y Facebook sobre Donald Trump), adelanto que es todo lo contrario. Al realizar las conferencias de prensa a distancia, les estaríamos haciendo un favor a los corresponsales y a los propios integrantes del gabinete reduciendo su exposición diaria al contagio y extendiendo las posibilidades de que ambos grupos de actores políticos puedan seguir transmitiendo al pueblo de México todo lo que se requiere informar.