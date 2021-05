La Piedra, la 4T y el mundo al revés

La CNDH reaparece y asoma la cabeza para solicitar a la Segob protección para Sanjuana Martínez, directora de Notimex.

"En este mundo al revés, no hay amor sin interés."

Refrán popular

CNDH señala que Sanjuana fue atacada por Artículo 19 y el sindicato de Notimex

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ‘nadaba de muertito’ desde hace ya un buen rato.

No se había pronunciado por las denuncias de violencia de género este pasado 8 de marzo, ni para apoyar a quienes acusaban de violación al senador con licencia —y antes candidato por Morena a la gubernatura de Guerrero—, Félix Salgado Macedonio, ni para protestar por la falta de medicamentos y tratamientos en clínicas y hospitales; ni siquiera para dignarse a recibir a las madres de hijos e hijas desaparecidas en este país o para exigir justicia por el reciente asesinato de los tres hermanos González Moreno en Jalisco. Tampoco se le vio asomarse hace unos días por si acaso la requerían los familiares de las víctimas mortales y heridos producto de la tragedia del colapso de la vía del Metro en su Línea 12.

¿La CNDH? ¿Qué es eso? ¿Existe?

Haciendo honor a su apellido —más que a la figura decorativa de un florero, aunque pensándolo bien a eso también— tan silenciosa andaba la presidenta de ese órgano, Rosario Piedra, que ahora que asomó la cabeza para solicitar a la Segob protección para Sanjuana Martínez, directora de Notimex, no pocos usuarios de redes sociales preguntaban medio en serio, medio en broma: ¿La CNDH? ¿Qué es eso? ¿Existe?

“La CDNH hace un llamado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que reconsidere brindar a Sanjuana Martínez Montemayor, de manera inmediata, las medidas preventivas necesarias y de protección”. CNDH.

Señaló el organismo en un comunicado. El mundo al revés.

Así es, la señora Martínez para quien se pide la protección del Estado. La misma impresentable mujer que ha sido señalada por el Departamento de Estado de la Unión Americana de ejercer censura sobre el trabajo de periodistas y trabajadores de la agencia de noticias nacional que ella dirige. La que ha mandado atacar a periodistas que le reportan debido a que fueron críticos hacia ciertos funcionarios, instituciones y programas gubernamentales, incluida la propia Notimex. Todo lo anterior en lugar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vele por los derechos de los empleados y ex empleados de la agencia. De ese tamaño la insensatez de la Cuarta Transformación que ya raya en la locura. El mundo al revés.

¿La CNDH vela por los compinches de Palacio Nacional?

Queda claro para qué sirven las instituciones de este país bajo la actual administración (sea la FGR —órgano constitucional “autónomo”—, la CNDH —otro OCA que obviamente ha perdido toda autonomía con respecto a las autoridades gubernamentales— o, ahora, Notimex): están para proteger a los compinches zalameros de Palacio, velar por los derechos de las autoridades y funcionarios gubernamentales (#MorenaCuevaDeDelincuentes), abogar por asesinos confesos (Mario Aburto) y acosar a periodistas y candidatos a cargos de elección popular. El mundo al revés.

Por ello no cae de sorpresa que muchos ciudadanos no se acordaran de la existencia de la CNDH. O también, que se pregunten: ¿alguien ha echado de menos a la agencia nacional de noticias, la conducida por una persona como Sanjuana Martínez? Salvo por un individuo, pero me parece que la respuesta es un ‘No’.

Solo el tirano que tenemos como presidente, dice que un año de huelga :

“Ha privado a la población mexicana de un medio de comunicación del Estado [dirigido por “una periodista honesta y una mujer íntegra“], en detrimento del equilibrio y la pluralidad informativa que debe existir en una democracia”. AMLO.