La mancuerna AMLO-La Jornada vs El Norte de MTY (Mural en GDL, Reforma en CDMX)

Ante tan tremenda realidad, La Jornada y AMLO han hecho mancuerna para golpear a Grupo Reforma.

“No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.”

Mateo 7:1-5

La Jornada, el diario al servicio de la actual administración federal.

Una vez más el presidente López Obrador arremete contra los medios de comunicación no adeptos al régimen. Ahora le tocó el turno a El Norte de Monterrey, “padre” del Mural en Guadalajara y el Reforma en la Ciudad de México.

Esta ocasión con una doble diatriba que señala su preocupación de no obtener Nuevo León para Morena en las elecciones venideras (ni hablar, AMLO y Mario Delgado se equivocaron al escoger a Clara Luz Flores como candidata), así como su enojo con los diarios del señor Alejandro Junco por evidenciar a La Jornada, el diario al servicio de la actual administración federal , y los 450 millones de pesos que ha recibido ese rotativo por la venta de publicidad y otros servicios al gobierno.

Ante tan tremenda realidad, La Jornada y AMLO han hecho mancuerna para golpear a Grupo Reforma. Tan es así que La Jornada reaccionó contra Reforma antier en su editorial Rayuela. ¿Cómo? Amenazando con volver a exponer a la hija de Alejandro Junco por sus ligas con la secta de NXIVM.

Nada nuevo. Relación por todos conocida de tiempo atrás y que, en mi opinión, lo único que hace es retornar como bumerán para golpear a la candidata de Morena en Nuevo León. ¿Por qué? Pues en razón de que la anterior amenaza no puede borrar (de hecho lo recuerda) el que Clara Luz , abanderada de Regeneración Nacional a la gubernatura de esa entidad, no únicamente participaba sino que también era reclutadora del jefe de dicha secta de culto sexual y trata de personas.

El hecho es que, a partir de lo anterior, AMLO entró como relevo y continuó con fue el golpeteo. Ayer dijo que:

“Nuevo León ha tenido puro gobernador mediocre y ladrón” AMLO.

En particular no sé si sea una entidad que haya estado bien o mal gobernada, pero gracias o a pesar de sus autoridades es uno de los estados con menor índice de pobreza de todo el país. Es cuna de industrias sumamente pujantes y tienen un PIB que crece más que el nacional.

Pero el asunto estriba en que el presidente quiere que su partido gobierne tan regio estado y eso aún no ha ocurrido. Y, violando abiertamente la ley (por no decir también el chiste de “acuerdo democrático” que acababa de firmar con todos los gobernadores de la federación), López Obrador se inmiscuye en cuestiones electorales durante periodo de campañas oficiales.

Su afán es lograr que Claudia Luz se reponga después del evidente desplome que ha tenido en la intención del voto en aquella entidad. Todas las encuestas serias —no solo la de El Norte— así lo señalan.

Una parte importante del electorado nuevoleonés no perdona —y con toda razón— la mentira de Clara Luz al asegurar que ella no conocía al líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, solo para que resultara que no solo lo conocía sino que ocupaba un significativo rango en la estructura.

Con tal de sacar provecho para su instituto político y movimiento, López Obrador olvida que la carrera política de la hoy morenista se cobijó bajo muchos de los gobernadores que él apenas acuso de mediocres y ladrones. Con lo cual tiene en Clara Luz Flores una traidora en ciernes y la heredera de la peores mañas de la política.

Pero los improperios de Andrés Manuel continuaron al decir que “El Norte manipulaba a la población para que votaran por esos mediocres y ladrones”. ¿Es en serio? ¿Toda la población de Nuevo León se dejó manipular por un periódico ?, ¿durante sexenios? ¡Venga ya! Los regios no se dejan manejar por los encabezados de un diario.

Pero supongamos —sin conceder— que eso sucedía, si bien no sería lo óptimo democráticamente hablando, no es ilegal. Que el presidente de la República, en cambio, quiera imponer a su candidata violando la normatividad que le impide hablar de las elecciones y en contra de partidos políticos en este momento, eso sí es ilegal.

Violentando toda norma (por lo visto el verbo ‘violar’ les gusta a los morenistas), Andrés Manuel cierra la pinza con La Jornada al acusar a El Norte de manipular a la población . Y todo porque Clara Luz continúa derrumbándose.

Y así, mientras el país se desmorona y el personal de salud sigue sin ser vacunado en su totalidad (público y privado), el ególatra de Palacio prefiere pelearse con los titulares del Reforma, del Mural y de El Norte.

Lo que son las cosas: me parece que todo lo anterior solo ayudará a terminar de clavar a Clara Luz Flores en el fondo de las preferencias de los regiomontanos. Pues, lo que sea de cada quien, los neoleoneses no son como los guerrerenses; vaya, no se dejan manipular. Ellos no se creen el cuento ese del (la) candidato (a) victimado (a).

Y de esta manera, lo de terminar de sepultar a Clara Luz, que conste, no lo habrá logrado El Norte, sino AMLO, Morena y la propia candidata. La mancuerna La Jornada-AMLO que se vuelve contra ellos mismos.