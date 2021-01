Jesús, AMLO, mexicanos todos: la pandemia durará más allá de las mañaneras…

La 4T debería proyectar un nuevo PND —con todas las derivaciones que implica— que dibuje la propagación del covid como el gran enemigo a vencer.

Ves aquí estamos otra vez

Enredados como ayer

En el mismo laberinto.

Como en un juego cruel

Entre las garras del destino.

Juan Carlos Cáceres

La premier de Alemania, Angela Merkel, devastada anunció que todavía falta lo peor que esperar del covid. Y es que mientras las vacunas y las inoculaciones inician su recorrido entre las poblaciones del orbe, los tiempos complicados continuarán al menos algunos años más. Ello exige redimensionar el plano de la salud, de lo económico, de lo social en todos los miles de millones de personas que tardarán en encontrar una nueva normalidad en su vida.

Entonces, me pregunto, ¿por qué, si el problema es mundial y en todos lados se pide, suplica y exige normalizar —ya no se diga aplicar estrictamente— de una vez por todas medidas de prevención del contagio entre la gente, en nuestro país los mexicanos no acabamos de hacerlo? ¿Por qué, a pesar del ‘diálogo circular’ de las mañaneras, el gobierno mexicano ha fallado en comunicar a su población que LA PANDEMIA DURARÁ VARIOS AÑOS MÁS?

En estos momentos, el mayor problema de la epidemia radica en que las autoridades no han internalizado lo anterior. Ni siquiera a pesar de que se han contagiado ya diversos miembros del gabinete, secretarios, subsecretarios, directores, embajadores y, ahora, el encargado de la vocería presidencial, Jesús Ramírez.

Y si ellos no lo han entendido, tampoco pueden comunicarlo a los habitantes de este país.

El viernes, en este mismo espacio, propuse que las conferencias de prensa de Palacio Nacional se volvieran virtuales, dejando de poner en riesgo a los que a las mismas asisten. Ya poco importa.

Lo que sí debe importar y volverse imprescindible es que el gobierno federal comunique a los mexicanos que esta epidemia seguirá por algo así como cinco años más (y no lo digo yo; lo dicen los expertos en el tema. Basta echarse un clavado a las más recientes contribuciones de publicaciones especializadas), y que están en el momento justo para cambiar la perorata inmisericorde de culpar a todos “los otros” de lo que sucede actualmente y de tomar las riendas de un país sin rumbo por cuanto a prevención se refiere. Solo así, tal vez, se podrá aminorar tanto golpe para la gente.

El gobierno federal debería proyectar un nuevo PND —con todas las derivaciones de gobierno y gestión gubernamental que ello implica—; uno donde se dibuje la propagación del covid como el gran enemigo a vencer.

Lo único que se debe comprender es el panorama al cual nos enfrentamos: una pandemia que durará mucho tiempo, con lo cual las prioridades del gobierno, del país en su conjunto deben de ser reevaluadas para apuntalar la forma de mantener vidas y crear empleos.

Las preguntas son: ¿qué deberá privilegiar el gobierno?, ¿bromas, canciones, cartones?, ¿o concientizar al ‘pueblo bueno’ sobre una realidad que nos supera?

Más de un millón y medio de contagios con más de 130,000 muertes por covid es el punto de partida en México para establecer un nuevo esquema de gobierno.

Las mañaneras se irán en el 2024, el covid no. Ojalá la 4T lo entienda.