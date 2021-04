En México, la ley no vale nada

Felix Salgado Macedonio y Mario Delgado se encargaron de anular toda posibilidad de que la autoridad electoral reconsidere la extensión del castigo.

"No vale nada la vida

La vida no vale nada

Comienza siempre llorando

Y así llorando se acaba

Por eso es que en este mundo

La vida no vale nada (Claro que no)"



José Alfredo Jiménez

Las estrofas ‘La vida no vale nada’ y ‘Mi palabra es la ley’ se mezclan en este país y dan por resultado que lo que nada valga sea la norma.

Ello explica bien el que tengamos a Mario Delgado, presidente de Morena, y a Felix Salgado Macedonio, ex senador —y por ahora ex candidato de este partido para contender por la gubernatura de Guerrero—, abrazados y amenazando al unísono al Instituto Nacional Electoral.

El que exista un dictador en ciernes amagando la democracia, al país mismo y al Estado de Derecho y soltando un: “Si vamos en la boleta hay elección, si no vamos en la boleta no hay elección [el próximo 6 de junio]”.

El que haya un presidente de partido que no solo permita sino que aliente esta abierta amenaza. "Esperemos que el INE ahora sí actúe de manera imparcial, y que estos consejeros que ya definitivamente se quitaron la máscara y actúan como empleados del 'prian', pues midan las consecuencias de sus acciones".

La ley nos dio la razón.



La mafia de la corrupción ha querido utilizar al INE para conseguir desde los despachos lo que no pueden en las urnas. No lo vamos a permitir, no podrán clausurar la democracia de nuestro país.#INERectificaYA pic.twitter.com/oEVoYaKtR4 — Morena (@PartidoMorenaMx) — Morena (@PartidoMorenaMx) April 10, 2021

El que nada de lo anterior (así como el tuitear desde la cuenta oficial de Morena: El #INE no puede seguir secuestrado por árbitros vendidos. #RenuncienCórdovayMurayama.) vaya de acuerdo con un candidato y con un dirigente político que dicen competir de acuerdo a principios democráticos.

El que Félix Salgado Macedonio cite el artículo 39 de la Constitución para fortalecer su amenaza: “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

El que no podamos poner ciertas cosas en orden para decir: Salgado Macedonio NO es el pueblo y la forma de modificar el gobierno ES a través de las urnas .

El que nos encontremos que todo lo anterior deja al descubierto una y solo una cosa: esta andanada de Morena y sus aliados políticos —como otras antes y otras más que vendrán— tiene por objeto NO la restitución de una candidatura, no la justicia electoral, no la protección de las garantías individuales, sino dinamitar por completo la figura de quienes integran el máximo órgano de decisión de la autoridad electoral (así, Delgado espetó: "Nosotros no estamos en contra del INE, estamos en contra de estos consejeros mafiosos que quieren meterle el pie a nuestro movimiento"). Y ello a menos de dos meses de celebrarse los procesos comiciales locales y federales intermedios.

El Tribunal Electoral resolvió e instruyó al INE reconsiderar su dictamen en tanto a la extensión y profundidad de este, no por cuanto a sus sustentos (el candidato y el partido NO cumplieron con la norma, eso quedó establecido).

Tristemente, con ello, el TEPJF contribuye a poner en jaque al Instituto; lo ha puesto en una situación imposible. Pues, luego de estas nuevas abiertas amenazas, lo único que le resta hacer al INE —por cuanto al asunto Salgado Macedonio se refiere, al menos— es reiterar la resolución de la pérdida del derecho a registrarse como candidato.

El INE ha actuado de manera irresponsable y contraria a la voluntad popular. Un par de consejeros, que actúan como empleados del PRIAN, han querido lograr desde los despachos lo que no pueden en las urnas.#INERectificaYA pic.twitter.com/41cg5QLTa9 — Morena Toluca Oficial (@MorenaTolucaOf) — Morena Toluca Oficial (@MorenaTolucaOf) April 10, 2021

Felix Salgado y Mario Delgado se encargaron de anular toda posibilidad de que la autoridad electoral reconsidere la extensión del castigo.

El #INE tiene 48 horas para hacer las cosas bien y rectificar su actuación. #INERectificaYa pic.twitter.com/H7woLhS0dU — Morena (@PartidoMorenaMx) — Morena (@PartidoMorenaMx) April 10, 2021

De lo contrario, también el árbitro electoral estará convalidando el que en este país la ley no valga nada. De ese tamaño la canallada de Morena.