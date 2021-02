Como Timbiriche, López Obrador y su gira del reencuentro

Hay retornos exitosos. Nos gustan los viejos éxitos; Timbiriche, Bronco, OV7, ¡AMLO! Las elecciones 2021 bien valen un tour artístico-político.

Siempre ocasional

Queda un vacío

Luego que te has ido

Sé que no se trata de ganar

Pero siempre me sentí vencido

Hay algo en tu forma de besar

Que voy detrás como un adicto

No me escucha el corazón

No te deja de sentir

Sé que no se rendirá, no entiende

Que no eres para mí

Te escapas, te sigo, me pierdo, insisto

Esto no cambiará (esto no cambiará)

No llamas, te olvido, te encuentro perdido

El ciclo repetirás

Timbiriche, ‘Ciclo’ (canción inédita del tercer reencuentro)

Andrés Manuel todavía no ha salido de Palacio Nacional, pero ya está a punto. Espera el alta médica del doctor Jorge Alcocer para poder retomar sus dos actividades favoritas: las mañaneras y las giras.

Así, cual conocida banda de música, prepara su regreso. Y es de sobra sabido que algunos retornos son exitosos. Nos gustan los viejos éxitos; Timbiriche, Bronco, OV7, etcétera. A López Obrador más, máxime teniendo las elecciones federal intermedia y locales a la vuelta de la esquina. Lo suyo, lo suyo es estar en perene gira y, como tal, armar un tour artístico-político que le permita conocer de primera mano el sentir de la gente.

El objetivo: calibrar la propuesta para ganar el mayor número de votos (curules, alcaldías, gubernaturas) y sostener su proyecto. Sabe que no estará en la boleta electoral, pero hacerse presente, reiterar su cara y proyecto es lo que hará una diferencia este 6 de junio.

¿Y qué hace un grupo musical que fue exitoso? Reproducir las mismas melodías, a veces con un ritmo más acelerado; hacer un popurrí de sus grandes éxitos. Esto siempre apela a la nostalgia, pero crea también un vínculo con el público de todas las edades: quienes los conocieron de antes y los que conforman las nuevas generaciones.

Escucharemos, por ende, al presidente AMLO en su faceta de candidato eterno, hablando de las mafias nacionales e internacionales que no dejan llegar las vacunas anticovid a México. También al tabasqueño romántico, llevando con él a su esposa a todos lados; uno que declame a los poetas chiapanecos y “eche novio” –diría él. Y al de tono jocoso que, entre broma y broma, sabe humillar a sus posibles contrincantes.

Parte de su “reencuentro”, sea con el Salón Tesorería como escenario o el ex Monasterio de Santiago Apóstol en Cuilapan, Oaxaca, se basará en darle un nuevo impulso al uso de las redes sociales; benditas cuando lo encumbran, condenables cuando marcan sus errores. Y es que en esta época de ‘noticias-falsas’, donde la 4T se lleva el palmarés al respecto, la defensa del gobierno de AMLO en las mismas se vuelve fundamental.

Poco importa que sea endeble la visión y la acción (una vacunación mínima, atendiendo a razones electorales y no de salud pública; nulo impulso a las empresas y empleados; paupérrima metodología en los programas sociales y políticas públicas; obras en la opacidad; estrategias cuestionables — la energética la más...).

A través de las redes, la administración federal buscará nulificar la pluralidad de la información, las demandas ciudadanas y ante todo imponer su discurso. No se olvide que, sea en giras, mañaneras o comentarios en redes sociales, Andrés Manuel y la 4T se manejan en las medias verdades o afirmaciones de plano nada verdaderas.

Si bien eso no quita que AMLO se erija como el único referente de “LA verdad”. Pues sí, las mañaneras y las giras son el escenario ideal para que el AMLO procure volver a conectar con todos sus seguidores. Pero, para hacerlo, deberá ponderar si los éxitos antiguos siguen vigentes o deberá preparar nuevos relatos.

Espero estos últimos ahora sí estén sustentados en la realidad y solo hablen con la verdad.