Con Assange y Biden, nuestro presidente a trompa y talega

¿Por qué AMLO quiere afectar la relación con Biden?

'a trompa y talega'

​1. loc. adv. coloq. p. us. Sin reflexión, orden ni concierto. RAE

'verborragia'

De verbo y -rragia.

1. f. Verbosidad excesiva.​ RAE

Todo indica que el titular del ejecutivo federal está resuelto a llevar una mala relación con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. De poco le servirá a México el que AMLO y/o Marcelo Ebrard tengan de amigo a Miguel Alemán Magnani, quien a su vez al parecer mantiene una buena relación con Joe Biden (como lo expuso ayer Pablo Hiriart en su columna de El Financiero), si López Obrador hace de todo sin reflexionar, arriesgando la recién inaugurada convivencia bilateral.

Ya podrá decirle el canciller a nuestros embajadores y cónsules en su reunión anual que “somos un país que no tiene enemigos ni los vamos a tener”, que no quitará que desde Palacio Nacional se trabaje para asegurar todo lo contrario. ¡Y con nuestro vecino del norte!, ni más ni menos. Y es que el hecho de que AMLO haya ofrecido asilo a Julian Assange es simple y sencillamente torpedear las relaciones con Estados Unidos.

Durante años, el Estado norteamericano (independientemente de la denominación de su fiscalía) ha ido tras el sujeto en cuestión para extraditarlo y juzgarlo. Y de buenas a primeras, sin ninguna razón de peso para el pueblo mexicano, López Obrador decide ofrecerle asilo político. Ni en los puntos más bajos del poder de Donald Trump, Andrés Manuel propuso semejante disparate. Pues es eso: un disparo, una afrenta al pueblo norteamericano.

Sin afán de ofender a los que padecen verborragia como condición física y de salud, pareciera que AMLO realmente goza de decir cosas sin pensar. Y al respecto de Assange ha preferido iniciar un nuevo desencuentro con los demócratas y la administración de Biden que quedarse callado sobre un tema que no nos compete, pero que nos pondrá en una delicada situación con nuestro más fuerte socio comercial y con el territorio en donde habitan más de 20 millones de nuestros connacionales.

El ofrecimiento de asilo es un despropósito, como lo es también que AMLO haya emitido la opinión de que Reino Unido está en lo correcto en NO permitir su extradición (Assange está asilado actualmente en ese país y un tribunal británico apenas dictaminó, ya que este no puede ser extraditado legalmente a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje debido a preocupaciones sobre su frágil salud mental y el riesgo de suicidio). Pero la diferencia es que los ingleses se pueden dar el lujo —digo, tienen una calidad moral que data de centurias— de haberle puesto un ‘estáte quieto’ a Trump y al gobierno estadounidense; la administración mexicana no.

¿Por qué AMLO quiere afectar la relación con Biden? Respuesta: la constante diatriba de nuestro presidente consiste en llevarle la contra a un ‘selecto grupo’ de nacionales y extranjeros; eso luego lo transforma para “consumo interno”.

En relaciones internacionales, si uno quiere molestar a otro Estado, se debe tener el poder y la legitimidad necesaria para hacerlo. El no saber sopesar lo anterior tiende a crear problemas donde no los hay.

El ofrecimiento de asilo —mismo que resultó ni siquiera ser necesario en virtud de la resolución del tribunal londinense antes referida— abre una caja de pandora con nuestros socios comerciales y anfitriones de una gran fuerza de trabajo mexicana (¡no olvidemos las benditas remesas!).

Tristemente, las relaciones y la diplomacia de López Obrador se dan a trompa y talega. Su verborrea de ofrecer asilo político a Assange es muestra de ello; solo conlleva a otro traspié en la ya lastimada relación con Biden.

Después de esto, lo único que lo superaría es que el presidente ofreciera asilo también a su ex homólogo norteamericano; a él, a Melania y a toda su parentela norteamericana ahora que fracase el último intento de Trump por aferrarse al poder... En fin, sería curioso ver como el diario La Jornada y muchos de los seguidores de la 4T intentarían justificar esa maniobra por parte de López Obrador, algo parecido a lo que hicieron a finales del 2019 cuando AMLO giró la orden presidencial de sacar a Evo Morales de Bolivia y traerlo a México para darle refugio.