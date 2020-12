Esas prioridades...

En lugar de ocuparse de lo que importa, la 4T se desgañitó porque Brozo, Victor Trujillo, tuvo una expresión descalificativa hacia el presidente AMLO.

Les rois du monde vivent au sommet

Ils ont la plus belle vue mais y a un mais

Ils ne savent pas ce qu'on pense d'eux en bas

Ils ne savent pas qu'ici, c'est nous les rois

Les rois du monde font tout c'qu'ils veulent

Ils ont du monde autour d'eux mais ils sont seuls

Dans leurs châteaux là-haut, ils s'ennuient

Pendant qu'en bas nous on danse toute la nuit...

Les rois du monde ont peur de tout

C'est qu'ils confondent les chiens et les loups

Ils font des pièges où ils tomberont un jour

(Los reyes del mundo viven en la cima

Tienen la mejor vista pero hay un pero

No saben lo que pensamos de ellos aquí abajo

No saben que aquí somos los reyes

Los reyes del mundo hacen lo que quieren

Tienen gente a su alrededor pero están solos

En sus castillos allá arriba se aburren

Mientras aquí abajo bailamos toda la noche ...

Los reyes del mundo le tienen miedo a todo

Es que confunden a los perros con los lobos

Construyen trampas en las que algún día caerán)

Damien Sargue, Gregori Baquet, and Philippe d'Avilla, Les Rois du Monde

Dominar, monopolizar, concentrar el poder, como si eso arreglara los problemas. Acumularlos como forma de darles solución. Prioridades trastornadas.

El presidente anuncia que inaugura una oficina en Palacio Nacional para atender a los paisanos que visitan México. Dicha actividad, sabemos, ya existe y depende de la secretaría de Gobernación a través del programa “¡Bienvenido Paisano!”. Ahora, al parecer, se duplicará y la mala copia la albergará Presidencia.

Y es que estos, los mexicanos que migraron a Estados Unidos, sostienen / financian a la 4T. Las remesas alcanzaron en octubre pasado los 33,564 millones de dólares y se espera que este año asciendan a 39,500 millones, monto mayor a lo recibido en el 2019. Hay prioridades...

Ese año significaron la segunda entrada de divisas más grande para el país, tan solo superada por la venta de automóviles en el extranjero. Desplazó a la industria turística y a la maquila. Y dadas las condiciones económicas del 2020, pasaran a constituir la primera fuente de ingresos de nuestro país. Nada que presumir, ya que es sinónimo de lo mal que se encuentra la economía nacional.

39 millones de mexicanos viven en los Estados Unidos, aunque solo una mínima parte de ellos vendrán estas fechas decembrinas a nuestra patria. ¿Merecen recibir la mejor atención? Por supuesto; por parte de la secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y toda autoridad que atienda el paso de nuestros paisanos. El objetivo común: facilitar su tránsito.

¿Inventar nuevas oficinas para hacer más engorrosos los trámites, bajo el pretexto de que los gestiona directamente el presidente? No; una rotunda respuesta en negativo.

Pero las prioridades trasnochadas de esta semana no paran ahí; acaso solo comienzan. Dos ejemplos más:

Rocío Nahle, secretaria de Energía, siguiendo el ejemplo neoliberal, fifí y conservador de López Obrador y su esposa al registrar su nombre con fines de protección de marca, hizo lo propio y ayer anunció que ya también tiene su nombre “patentado”. Otra prioridad...

Sin embargo, tal vez la acción más deplorable y confundida fue el cómo se desgañitó la 4T porque Brozo, Victor Trujillo, tuvo una expresión descalificativa hacia el presidente AMLO.

El país se cae en pedazos, la violencia no cesa, el covid no da tregua, pero se prefirió salir a defenestrar al payaso por su dicho con respecto al verdadero chacotero que despacha en Palacio, en lugar de ocuparse de lo que importa.

Qué pronto se olvidaron los comentarios de ciertos miembros de la 4T hacia políticos de otros tiempos. Sus dichos podían significar todo o nada, pero el hecho es que nadie se puso a criticar desde el poder a quien vejó. Como recordatorios: Paco Ignacio Taibo II sugiriendo fusilar opositores. Gibrán Ramírez lamentándose de no poder fusilar a expresidentes (habría que recordarle que Andrés Manuel también será expresidente a partir del 2024).

Tiempos borrascosos los que estamos viviendo. No se requiere gastar el tiempo ni recursos en temas baladíes. Sin embargo las decisiones enrevesadas abundan desde el poder. Esas prioridades...