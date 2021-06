La necedad de Jorge Vergara

El equipo de Las Chivas rayadas del Guadalajara, está en su peor crisis desde los 80´s, es increíble la falla desde la salida del Güero Real como DT del chiverío, no hay orden y mucho menos ideas, Chivas está en CRISIS definitivamente, hablar de algo tan delicado es tocar muchos puntos y créanme tardaría como 10 columnas, para señalarlos por lo cual solo tocare los 3 puntos de la actual crisis.

1.- El mayor error: traer un técnico que no habla español, no sé pero he puesto mucho énfasis en los partidos de cómo se dirige el señor John Van´t Schip y no se puede comunicar ya que su español es limitado, y las ordenes la da su auxiliar técnico.

2.- La táctica: maneja un estilo de juego netamente Europeo, no lo niego, es muy atractiva la propuesta en el papel, pero de eso a llevarlo a la cancha, hay una diferencia abismal.

3.- Traer un preparador físico Europeo: son 9 lesionados,a los cuales se les relaciona con la mala preparación física y lo peor es lo que paga por traer a esta nueva camada de DT., que desde las fuerzas inferiores hasta el primer equipo le cuesta 15 mdd de salarios.

Critico a todos los antecesores de Van´t Schip, pero por lo menos el último Ignacio Ambriz hizo mas y no se gastó ni el 10% de lo que lleva, difícil situación. Le vendieron humo y lo compró, creyó en el padre y creador dela Masiaen Barcelona y falló, Johan Cruyff, le está dando a creer que la idea es trasformar a las Chivas en la próxima naranja mecánica, pero mucho jugadores no tienen comparación con los que formaban aquel equipo.

Desde mi punto de vista, muchos jugadores están “tendiéndole la cama a Van´t Schip” como se dice en el ambiente futbolístico, solo nos damos cuenta en los últimos enfrentamientos 12 partidos disputados Internacionalmente y solo a ganado 1, si esto no es crisis díganme que es.

