La vacuna y su efecto en la economía

PROMETEO

La vacunación contra el Covid-19 será determinante para la recuperación económica de México. Lograrlo de acuerdo al plan de ejecución, sería incluso superar el 4% de crecimiento económico y mantener esa dinámica en el corto y mediano plazo. México es el país latinoamericano mejor posicionado para recibir y aplicar las diferentes vacunas, ello después de conocer el plan de vacunación que supera el plan brasileño. Porque este proceso de vacunación, sí es una competencia de naciones como efecto económico de su recuperación.

Si la estrategia de vacunación resulta efectiva, la economía podría crecer de manera sostenida. Para este domingo habrán sido vacunados en nuestro país 70 mil personas, a partir de la próxima semana serán recibidas 400 mil vacunas de Pfizer por semana hasta marzo y de forma adicional en alto volumen las vacunas que han sido aprobadas de AstraZeneca y CanSino Biologics .

El volumen de aplicaciones de la vacuna contra el Covid-19 se observará a partir de esta segunda semana de enero 2021, el objetivo es que al mes de abril se haya vacunado al 20% de la población total, esto es del orden de los 25 millones de personas, lo cual permitiría reducir la mortalidad en un 80%. Hay vacunas de doble aplicación como el caso de Pfizer y de una sola aplicación como el de CanSino Biologics, por lo que esta última puede ser fundamental para aplicar y avanzar con la población mayor a 50 años. Se estima que entre abril y agosto se apliquen 65 millones de vacunas adicionales , para cubrir la población mayor a 18 años en todo el país y con esto acotar al máximo el nivel de contagio y sobre todo de mortalidad.

La información a la población es fundamental, no generar temor o crisis como sucede en varios países, entre ellos USA en donde hay reticencias a la vacunación. Si bien hay reacciones por los efectos en algunos casos, esto sucede con todas las vacunas. Ese ha sido el caso en México, la vacuna contra influenza no se aplica por la población de manera regular por temor a reacciones secundarias, lo que provoca desajustes y desaprovechamiento de la misma en la población. Pero en el caso de Covid-19, debe aplicarse de acuerdo a la programación y comprometernos a lograr avances consistentes en todo el país.

La última semana ha sido catastrófica en el tema de contagios y fallecimientos, saturación de instalaciones, en especial porque la movilidad no disminuyó -en especial en zonas turísticas y las zonas metropolitanas más pobladas-. Ello satura el sistema de salud y el presupuesto económico para su atención.

Para recuperar la economía en su conjunto, necesitamos la inmunidad con orden de la mayoría de la población contra el Covid-19. La zona metropolitana de la Ciudad de México, es un tema clave, más allá de regionalismos, pues resiente más el cierre de sus actividades económicas, en especial el sector comercio y servicios, que representan el 80% de las actividades económicas.

Esto significa que si la economía de esta zona metropolitana sigue cerrada, generará impactos negativos de recuperación en todo el país, tanto proveedores, como clientes a nivel nacional tendrán severos ajustes en sus flujos de efectivo y en sus actividades por su correlación económica con todos los estados del país sin excepción. Por lo que es fundamental reactivar la economía con las medidas preventivas, ya que genera la mayor contribución al PIB naciona l (40%) y cuyo componente en comercio y servicios es vital en el empleo y la actividad económica que se derrama a nivel nacional, incluyendo la economía informal.

No hay duda de que el comercio en línea ha sido un elemento que llegó para quedarse y seguir evolucionando, que genera sinergias con pequeños comercios y personas que tienen ventanas de oportunidades para ofrecer sus productos y servicios de manera eficiente, por lo que es una verdadera revolución comercial que se ha acelerado y no se detendrá, será la forma de hacer negocios al retail y llegar a cualquier punto con mejor logística de distribución y entrega.

En estos momentos, hay actividades estratégicas ligados al turismo nacional que van mucho más lento, y claramente el escenario para ellos será menos negativo con una vacuna disponible. Por ahora, el consumo será el principal factor de crecimiento, lo mismo que el comercio externo. El Sector Financiero ya está reajustando su realidad, sus indicadores reportados a CNBV por producto de su portafolio en 2019, lo que refleja morosidad a la alza en créditos al consumo y empresas. En algunos casos con datos severos de deterioro. Así que la vacuna hará que sus pronósticos en el 2021 se adapten a su nueva realidad.

Es importante recuperar el empleo y la reactivación económica para que la cartera no se emprobleme más, el crédito hipotecario tiene su burbuja positiva por la migración en la sustitución de hipotecas y que ha sido dirigido el financiamiento a la vivienda residencial. Sin embargo ese portafolio se puede ver afectado si la actividad productiva, no genera liquidez y flujo a empresas y personas. El sector inmobiliario en general no tuvo un buen año, los inmuebles para Comercio, Servicios, Oficinas y Entretenimiento han tenido un año sumamente complicado, basta con recorrer las ciudades y observar la desocupación y oferta de inmuebles.

Pese a lo anterior, México tiene reconocimiento en los mercados internacionales por el manejo de las finanzas públicas -menos endeudamiento para generar estímulos, que ha sido criticado, pero con el control de gasto y cobros fiscales-, le han generado una ventaja competitiva que hoy no tienen otros países de la región, como Brasil, Perú o Colombia. Los cuales optaron por mayor endeudamiento y no ha sido el resultado esperado debido al problema que hoy enfrentan de parálisis económica y que afectan sus finanzas por causa del Covid-19.

En México hay millones de personas con inquietud por la inestabilidad de los negocios en general, la venta de casas, la venta de automóviles, el sector restaurantero, por citar solo a algunos de los que más han resentido una grave caída en sus ingresos y en la pérdida de empleos, lo cual disminuye seriamente la derrama económica.

En el primer día hábil del año, México refinanció deuda en mejores condiciones y ello le permite que la prima de riesgo baje, y ese ha sido el caso de México por el manejo de la política monetaria y fiscal . Así como ha tenido ese apoyo en los mercados internacionales, el Gobierno Federal en su conjunto, debe estimular y replicar acciones concretas y adecuadas al Sector Financiero, otorgando estímulos sí apoya a los sectores productivos, en especial otorgando certeza en el Estado de Derecho para recuperar los créditos y ejecución de garantías.

De esa manera, el Sector Financiero puede disminuir tasas de interés y mejores condiciones de plazo para pago para sus clientes en especial para actividad empresarial que reactiven economía y empleo. No podemos continuar con una doble moral financiera, en el discurso mediático se habla de apoyos y disponibilidad de recursos y en la realidad no fluye la liquidez a las actividades que generan riqueza y empleo, lo que provoca cierres y despidos de personal en todo tipo de negocios.

Los Sectores Automotriz, Minería e Infraestructura, son Sectores que con la vacuna pueden detonar un crecimiento económico sostenido. Los asiáticos son disciplinados en aplicación de vacunas, es sí o sí. Ello genera que USA acelere la vacunación por temores en la población, lo cual de no hacerlo bien, retrasaría su recuperación económica. Somos altamente dependientes en materia de exportaciones, el T-MEC nos da una posibilidad de desarrollar las economías regionales, por lo que la vacuna es una prioridad nacional.

México debe avanzar en la vacunación de acuerdo a su plan y hacerlo con efectividad y eficiencia. Es un hecho inédito global, hoy estamos dentro de los 15 países con mayor aplicación de vacunas en el mundo, nuestra población mayor a 15 años de edad en adelante es del orden de los 90 millones de personas, junto con Brasil y USA somos los tres países con mayor población económicamente activa en el continente americano y lograr el objetivo de vacunación nos daría una ventaja sustantiva en materia económica, por lo que no hay opción, será una verdadera competencia de salud pública y de la actividad económica entre los países y para México es clave lograrlo de la mejor manera. Hacerlo bien significaría un inesperado milagro mexicano económico , pues podríamos incluso superar el 4% de crecimiento económico en el año y una mejor base de crecimiento futuro, como lo observan con posibilidades algunos departamentos económicos de bancos multinacionales que han visto con atención el repunte económico del segundo semestre de 2020 y que han considerado que si México cumple su plan de vacunación presentado, sus expectativas serán mucho mejores.

Mario Sandoval Chávez

PROMETEO (previsión/prospección)

CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex Presidente Nacional AMFE

[email protected]