Utopía: Un asalto al “corazón” de la 4T

“Complot para que el gobierno no pueda comprar medicinas contra el cáncer”, cabeceó burlonamente El Financiero que dirige el ahora muy crítico Enrique Quintana, ante la siguiente afirmación presidencial: "No podemos decir cómo (lo vamos a hacer) porque hay indicios de que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos, no sólo en México, sino en el extranjero. Las mismas empresas de aquí hacen acuerdos con empresas de afuera e intervienen para que no nos cumplan los compromisos”.

López Obrador explicó en la mañanera del martes 13, con invitados de los representantes de consorcios farmacéuticos con proyectos de vacunas para el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad covid-19, que empresas de medicamentos del país intentan bloquear la compra que el gobierno de México hace de fármacos para tratar el cáncer infantil y que por la insuficiencia y hasta ausencia temporal de ellos, se libró una muy desigual batalla mediática en la que el oligopolio no dudó en cerrar filas con los empresarios, políticos en funciones y retirados que controlaban el muy lucrativo negocio de la distribución de fármacos, mismos que incluso vendieron alterados y caducos. Valiéndoles un comino la salud de los pacientes de todas las edades y condiciones sociales.

Como es sabido, el robo de 38 mil piezas de medicamentos utilizados en el tratamiento contra el cáncer fue cometido el miércoles 4 a las 4:30 horas, emplearon dos horas para cometer el criminal asalto en las instalaciones de la empresa Novag Infancia, sujetos que usaron cuatro tráileres y que por distintas rutas llegaron al estado de México y las ocultaron en una bodega. Todo esto, gracias a las investigaciones realizadas y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Ciudad de México. Lo cual apunta a la posible recuperación del multimillonario cargamento y la detención de los autores materiales e intelectuales vinculados a los hombres y mujeres (¿feministas?) desplazados del otrora muy lucrativo poder encarnado en el PRIAN y anexas.

En cualquier caso el presidente Obrador ofrece a los padres de niños con cáncer que se realizarán esfuerzos para conseguir los medicamentos y abastecer a los hospitales. "No somos inhumanos, tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con ellos. Nuestros adversarios han aprovechado esta circunstancia para proyectar una imagen de nosotros que no corresponde a la realidad, como si fuésemos insensibles, como si no nos importara el problema, y no es así”.

Precisamente por la ardua batalla realizada frente a los políticos-empresarios –“Un político pobre es un pobre político”, juraba uno de los íconos de la corrupción priista– y la rémora que aún constituye, con excepciones, el trinomio de la televisión y el oligopolio de la radio, así como la aguda escasez global de este tipo de medicamentos, no resulta comprensible que una bodega como la asaltada no dispusiera de vigilancia de la Guardia Nacional.

Consumados los criminales sucesos, es de esperarse que la indagación ministerial sea exhaustiva, a fondo, y exhibidos los que medran con la salud de los mexicanos. Pero que El Financiero trivializa con el descubrimiento por AMLO de un compló, como sí lo fue el único que denunció y exhibió a los autores de los videos del escándalo de 2004: Carlos Salinas, Diego Fernández y Carlos Ahumada, tal y como lo reconoció públicamente el entonces pareja sentimental de la hoy prisionera Rosario Robles Berlanga:

