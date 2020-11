Lágrimas y reflexión...

La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo planes, cantó John Lennon a su hijo Sean en “Beautiful Boy”, 1980, álbum “Double Fantasy”. Nada más elocuente en el corto animado “Si Algo me Pasa, Los Quiero”, recién dado a conocer por Netflix.

El tráiler dura apenas minuto y medio -el trabajo completo dura 12- y es inevitable, si no derramar una lágrima, sí sentir una extraña sensación en el vientre; ganas de salir corriendo a abrazar a nuestros seres queridos, ahora que los tenemos.

“If Anything Happens I Love You”, de acuerdo con IMDB, “es la historia de dos padres que luchan por sobreponerse al dolor que dejó un trágico evento que cambia a la familia por siempre. Es un relato que contrapone el tremendo dolor con la resiliencia del espíritu humano”.

Quienes hemos amado y perdido sabemos un par de cosas sobre el tema; sin embargo no aprendemos a sobreponernos al dolor y a amar de nuevo, máxime si se trata de un ser querido tan cercano. “Si Algo Me Pasa, Los Quiero” nos recuerda a no dejar el amor para después, para mañana. Quién sabe si tengamos la oportunidad de demostrarlo después.