Irreverente

Odio tener qué recordárselas… a mis amigos priyistas, pero hace 7 días les advertí que lo de la consulta para elegir al candidato a la gubernatura por el lado del PRI era una farsa a la que se prestaron Cristina Díaz, Ildefonso Guajardo y César Garza.

Aquí está lo que escribí en SDP el pasado 27 de noviembre:

https://www.sdpnoticias.com/columnas/para-su-desgracia-sera-adrian-el-candidato-priyista-por-nl.html

Les platico que hoy, Adrián de la Garza pedirá licencia a la alcaldía de Monterrey para ser el “candidato de unidad” que perderá de calle el próximo junio de 2021 ante YSQ.

¿Qué pasó? Pues eso, que la levantada de mano que Alito vino a hacerles a Cristina, Ildefonso y César fue más bien una bajada de chones, una soberana tomada de pelo.

Los de aentro de la estructura estatal del PRI arguyen que el dedazo en favor de Adrián fue un acuerdo que se tomó “en privado”. Sí Chucha, como decía Tony.

Fue tan “privado” que lo hicieron a espaldas de la feligresía priyista, para desgracia de quienes de verdad creyeron en Cristina, en Ildefonso y en César.

Hace una semana les dije a mis cuadernos Bertha Castilla, Roberto Olivares, Ricardo Brandi, Jorge Cuéllar, Pepe Romero Cheban y otros, que les estaban dando atole con el dedo.

Nadie duda de las capacidades de Poncho, pero prestarse a esa farsa habla muy mal de él.

Ahora van a salir él y los otros con que van a apoyar al “candidato de unidad” y Cristina y César a buscar la reelección en Guadalupe y Apodaca. Ya verán, por ahí mero masca la iguana priyista.

PAN Y PRI TAMALEAN DESIGNACIÓN DE ADRIÁN

Y para que terminen de arder los ánimos de los priyistas, ahí les va ésta EXCLUSIVA que DETONO hoy aquí:

En el acuerdo “privado” al que se refieren que hubo detrás del ungimiento del peor alcalde que ha tenido Monterrey en busca de la gubernatura, participaron lo más nefasto del panismo nuevoleonés: el “chafo” Chefo Salgado, Raúl “des”Gracia y puede que hasta Víctor “Santa Catarrrrina” Pérez.

Obvio, en ese aquelarre “privado” estuvo metido Paco Cienfuegos y el acuerdo fue para despejarle a él su caminito al a la candidatura priyista por la alcaldía de Monterrey.

Otro de los puntos fue que el PAN mande a un cordero blanquiazul a la piedra regia de los sacrificios para que pierda fácil ante Paco y repartirse -como lo hacen desde hace varios años- las secretarías, las diputaciones locales, las federales, las regidurías y hasta a los cínicos síndicos de los municipios del área metropolitana de Monterrey.

Los del resto del Estado no les importan mucho. Esos se los van a dejar al infeliciaje, llámense Morena, PRD y demás lacras que medran a costa del erario.

Ah, se me olvidaba, también se pusieron de acuerdo -priyistas y panaderos- en darle cuerda a mi muy apreciado Héctor Castillo con esa alucinada idea de que puede contender como candidato del PAN a la gubernatura de NL.

Acabo de hablar con él y lo único que le pregunté: ¿A poco es cierto que vas por la gubernatura?

Y él me respondió: “Pues no sé, yo les dije que estoy pensando el tema, aún no defino nada”.

Chinelas, no sean cabrones, déjenlo en paz, es un buen alcalde. No lo metan en sus enredos.

¿Y VÍCTOR FUENTES?

Esos priyistas y panistas de 5ª -porque la 4aT les queda chica- son capaces de vender en abonos a su abuela, menos despejarle el camino al que trae más galleta en sus alforjas, el senador Víctor Fuentes.

Y ¿saben por qué los panaderos chafos y sus contrapartes priyistas hacen todo esto? Porque el negocio de ellos es perder elecciones para ganar dinero.

Eso hicieron los de la demoniaca “santísima trinidad” al ofrecer la cabeza de Felipito de Jesús en las elecciones de Monterrey, y el inocente ni cuenta se dio de que lo habían vendido…

…Como lo están haciendo ahora con la embarrada que le pusieron por los moches de Odebrecht. O ¿de dónde creen que salió la filtración de su nombre ligándolo a ese mugroso asunto?

CAJÓN DE SASTRE

