"Muro de la Paz; mis polainas"

Un muro impide el diálogo

Un muro divide, un muro impide el diálogo, un muro frena, un muro limita, un muro solapa, un muro esconde, un muro protege, un muro calla, un muro nunca podrá ser sinónimo de Paz.

Al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que le han solicitado las mujeres desde que llegó al poder ha sido seguridad, ha sido protección, ha sido atención a sus demandas, y garantías para desempeñarse en su vida cotidiana sin miedo, sin ser violentadas, sin ser acosadas, sin ser asesinadas.

Sin embargo, el tabasqueño decidió colocar un muro para proteger su incapacidad de darles respuesta, y esconderse después de solapar a un imputado al que ha decidido proteger haciendo oídos sordos a las mujeres que lo acusan de violación y acoso sexual.

Hace un año, el domingo 8 de marzo de 2020, decenas de miles de mujeres tomaron las calles de las principales metrópolis de México para protestar por el machismo arraigado y la violencia de género. Un día después, el lunes 9, se resguardaron en sus hogares haciendo notar su ausencia en las calles, oficinas, y aulas de clases, para protestar por la violencia que padecen y exigir al gobierno tomar medidas.

Las imágenes de la multitudinaria marcha dieron la vuelta al mundo, y no pocas féminas lo vieron como un parteaguas, un punto de partida para generar y dar paso al esperado cambio, a las deseadas acciones de gobierno que albergaban reformas a las leyes y políticas públicas para mejorar su condición a fin de brindarles un entorno más confortable como lo prometió el actual régimen.

“Faltan muros y sobran nombres”

Pero 365 días después, la respuesta del inquilino de Palacio Nacional es un muro, decenas de vallas rodeando su palacio, y otras más para impedirles el paso al Zócalo de la Ciudad de México a fin de evitar pintas y desmanes.

Con guante blanco respondieron las damas; quienes rellenaron con nombres de mujeres víctimas de feminicidio y flores, cada espacio de los muros que AMLO mandó colocar; “faltan muros y sobran nombres”, leí en alguna red social; y no es mentira, porque en México 10 mujeres son asesinadas cada día, aunque se conoce existe un subregistro que indica que la cifra real de feminicidios asciende a 20 cada 24 horas.

Pero López se empeña en desdeñar la causa y asegura que los conservadores "ahora se disfrazan de feministas” , y se enojan porque se colocaron vallas en Palacio Nacional.

“Somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia. No queremos que se lastime ni se dañe a nadie, no queremos heridos, no queremos que nadie se afecte, tenemos que cuidar a las mujeres, tenemos que cuidar incluso a quienes vienen a protestar aún de manera violenta”, dijo este lunes en su conferencia Mañanera.

El presidente, no ha sido capaz de entender que el movimiento y la lucha es genuina, que las propias mujeres han tenido la fuerza y la convicción para impedir que partidos políticos o intereses diferentes lucren con su causa.

Deuda histórica con las mujeres

Se jacta de tener un gabinete paritario; pero de qué sirve tener a una mujer al frente de la Secretaría del Trabajo como Luisa María Alcalde, si 5.7 millones de mujeres perdieron su trabajo y sus negocios en el contexto de esta pandemia sin recibir algún tipo de ayuda, y la principal preocupación de la titular de la Secretaría sigue siendo darle continuidad a su proyecto de regalar el dinero de los impuestos a través de los programas clientelares como Jóvenes Construyendo el Futuro.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hoy reconoce una deuda histórica con las mujeres, pero por ejemplo, no movió un dedo para evitar que se detuviera el subsidio para el programa de Estancias infantiles resultando afectadas directamente las madres de familia.

Y qué decir de otras áreas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde María del Rosario Piedra Ibarra, no ha sido capaz de velar por su propio género, y si no ha levantado la voz para defender las causas que de acuerdo a su cargo debiere atender.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, aseguró hoy que el gobierno federal escucha a las mujeres que protestan en las calles, pero no se le vio haciendo una enérgica protesta al presidente por solapar la candidatura a Guerrero de un presunto violador.

No basta con firmar una carta, no basta con grabar un video, no basta con simular una inconformidad, si no se existe congruencia con las acciones, si todo queda en la retórica.

Los programas que desaparecieron

La realidad es que para este 2021, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció 26 programas para igualdad y redujo el monto de otros 38.

Entre los programas que desaparecieron están el de Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito, el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Rectoría en Salud, Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, Programa de vivienda digna, Programa de Coinversión Social, Programa de Derechos Indígenas y el Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada.

Entre los programas que se mantienen pero con reducciones presupuestales están el de Políticas de igualdad de género en el sector educativo, Programa de Becas Elisa Acuña, Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, Protección y defensa de los derechos humanos, Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, Salud materna, sexual y reproductiva, Atención a Víctimas y Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).

El propio Inmujeres presumió en su momento que el gobierno federal había duplicado los recursos asignados a la igualdad entre hombres y mujeres, pero lo cierto es que el incremento fue para el programa de “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, otro de los temas clientelares prioritarios del presidente.

En el asunto de la salud, bajo la égida del gobierno obradorista ha incrementado la muerte materna, cerraron servicios ginecológicos,no de atendió la violencia obstétrica y se anularon los tratamientos para cánceres femeninos.

Ya Chole

Andrés Manuel, ha desestimado reiteradamente el movimiento feminista, sus causas, sus reclamos.

“Ya chole”, dio como respuesta a los reclamos de la candidatura de Salgado Macedonio; llamó “conservadores disfrazados” al movimiento feminista; también dijo que se trata de una “simulación” y que “romper el pacto patriarcal” es un “concepto importado”; y aseveró que 90 por ciento de las llamadas contra la violencia de las mujeres son falsas.

El presidente no solo no ha tomado en serio sus demandas sino por el contrario, les ha regateado la salud y sus derechos, las ha abandonado en lo laboral y en lo económico, ha incumplido políticas públicas, y las ha dejado solas a merced de la delincuencia, la inseguridad y de sus victimarios.

“En agosto de 1961, cuando comenzó la construcción del Muro de Berlín, las autoridades comunistas lo llamaron “Muro de Protección Antifascista”. El pueblo llano de uno y otro sector lo llamó, simplemente, “Muro de la Vergüenza”. Se extendía a lo largo de 45 kilómetros que dividían a la población berlinesa en dos historias irreconciliables y 115 kilómetros que separaban al enclave Berlín Occidental – administrada por los aliados - de la ciudad de Berlín Oriental, administrada por el ejército de ocupación soviético y capital de la llamada Deutsche Demokratische Republik o República Democrática Alemana”.

“Hace más de dos mil quinientos años la proeza de las dinastías chinas que hicieron construir la Gran Muralla, si bien se tratara en su caso de una colosal y maravillosa edificación de piedra de más de veinte mil kilómetros de extensión, siete metros de alto y cinco de ancho, custodiada hasta por un millón de efectivos, fue para protegerse de los ataques de los nómadasxiongnu de Mongolia y Manchuria. No para impedir el éxodo de la población china”.

Los muros pues, tienen coincidentemente una razón de ser muy distinta a la que proclaman quienes los mandan edificar. Por eso, cuando veo cómo pretenden llamar al que cubre Palacio Nacional, yo solo pienso: “Muro de la Paz”; ¡Mis polainas!

Opinión

