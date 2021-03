"Toro, Buey y Vaca"

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia partidaria de Morena determinó reponer el proceso electivo para Guerrero.

#NingúnVioladorSeráGobernador

Dice Félix Salgado Macedonio que “hay toro”; una expresión en la cual se auto pondera como el burel, la bestia, el semental, el ganado bravo que embiste y que va a triunfar. Pero la realidad es que aún está en veremos si sí le van a permitir participar en la contienda electoral por la candidatura a Gobernador del estado de Guerrero, dado que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia partidaria de Morena determinó reponer el proceso electivo pero no resolvió limitarle la posibilidad de que en la nueva decisión sea nuevamente encumbrado a la nominación y por ende sigue latente la posibilidad de figurar nuevamente entre los suspirantes y con opción de ser el elegido.

El caso es que, aparentemente, se habrán de evaluar adecuadamente los perfiles de todos quienes aspiran a obtener la distinción, y entre ellos a él, y aunque quizá aún tiene ligera opción de ser nuevamente arropado para buscar la gubernatura, la mayor posibilidad es que al final lo dejen fuera y así, en lugar de “un toro”, lo que haya sea un buey, por llamarle así : un animal manso que tenga que bajar la testa y mostrarse dispuesto a que le claven el cuchillo de degüello para sacrificarlo.

Por todos los medios de comunicación, incluidas obviamente las redes sociales, grupos feministas, escritoras, políticas, actores y actrices, así como muchos liderazgos de opinión social en el ámbito nacional se han manifestado en contra de la candidatura del político con la etiqueta #NingúnVioladorSeráGobernador y con fotografías portando pancartas han llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a “romper el pacto” para que Félix Salgado Macedonio no sea candidato.

Denuncias de presunto abuso sexual a mujeres

“En contra de Félix Salgado Macedonio hay cinco denuncias de presunto abuso sexual a mujeres. La primera de ellas fue presentada por Basilia, quien acusa haber sido presuntamente violada por el senador con licencia en 1998, en el puerto de Acapulco, pero no denunció los hechos en su momento por miedo. El caso fue desechado por la Fiscalía por prescripción. Hay que señalar que después de 1988 Salgado ha hecho varias campañas y ha logrado ser ser varias veces legislador y Edil.

Otra denuncia es la de JDG, quien acusa al senador de abuso sexual, presuntamente ocurrido en 2016, pero fue hasta el siguiente año cuando compareció ante la Fiscalía de Guerrero, que sigue sin resolver si se va a judicializar o no.

El 20 de enero, el fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos, aseguró que Salgado Macedonio sólo tenía pendiente una denuncia por el delito de violación que continúa en valoración jurídica.

Las manifestaciones contra la candidatura de Salgado Macedonio arreciaron luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionara el origen de la campaña en contra del senador con licencia.

La presión social

Ahora bien, si finalmente dejan de considerar a Félix Salgado como candidato de Morena al estado de Guerrero, no debe ser visto como un triunfo de activistas en lo personal o grupos específicos, por muy grandes que sean, sino como el resultado de la amplia presión social que el escándalo genero prohijando ese enorme escozor en gran parte de la población que rechazó como una situación global, el que un partido desoiga el clamor popular y postule a alguien que tiene graves señalamientos. Y hay que dejar claro, que si bien no se puede establecer que hay una sentencia en su contra y legalmente no se pueda establecer que sea culpable, pero bien dicen que cuando el río suena agua lleva y hay demasiados indicios.

Una Cabeza de Vaca

El otro tema es, si no hay toro y al final hay un buey para el descabelle, también hay un Cabeza de Vaca que está a punto de ser sacrificado y ese sí parece que tiene una gran cola que le pisen y que podría ser el primer gobernador en funciones que además de ser desaforado pueda ir a prisión.

La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien acusa de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.

“De acuerdo a lo reportado por la prensa local, en meses pasados se presentó una denuncia contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por un valor de 46 millones de dólares.

A raíz de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente del Gobierno Federal, habría acreditado triangulaciones financieras mediante una empresa fantasma que reportaron al gobernador ingresos por unos 2 millones de dólares.

Cabeza de Vaca, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), pidió en agosto de 2020 a la Fiscalía General de la República que le informara si existía alguna investigación en su contra.

En aquel momento, quien empezara su mandato en el fronterizo estado de Tamaulipas en 2016, aseguró en un escrito estar a disposición “de cualquier autoridad local o federal”.

El Gobernador, cuyo periodo al frente de Tamaulipas termina en 2022, es uno de los señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción, Emilio Lozoya, como uno de los políticos que habrían recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013.(Sin Embargo01/03/21).

Habrá qué ver si se anima el presidente López Obrador y si realmente la maquinaria que ya echó a andar a través de la Fiscalía le funciona con el apoyo de la Cámara de diputados con mayoría para lograr su cometido.

El martes, luego de que se dieron a conocer las acusaciones de la FGR, el mandatario estatal salió a defenderse: "Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello", dijo, y acusó a la institución de hacer un "uso faccioso de la justicia donde no hay delito", aunque afirmó que no había sido notificado.

Independientemente de cómo se torne el asunto, es lo deseable que se lleve bajo el marco de un debido proceso que al final no termine por ser inadecuado para que se llegue a las sanciones correspondientes si hay algo que castigar, y que en el supuesto de que existan elementos en descarga del gobernador, se actúe con apego a la ley. Hay que recordar que para retirarle el fuero, es necesario cumplir con todas las etapas del proceso que marca la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

