AMLO dice que en caso de Félix Salgado Macedonio hay ‘politiquería’

El presidente reiteró su postura respecto a las denuncias contra Félix Salgado Macedonio; cree en la democracia para resolver este asunto

Mexico.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó que ya no quiere pronunciarse respecto a las denuncias de abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio porque no le corresponde pero dijo que confía en la democracia para la resolución de este conflicto, donde hay “linchamientos políticos y politiquería”.

Durante su conferencia mañanera de este 01 de marzo, el presidente AMLO repitió que fueron “los conservadores y prensa fifi” quienes sacaron de contexto su comentario “ya chole” sobre las protestas feministas contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero; lo comparó con su dicho en 2006 cuando dijo “al diablo con sus instituciones” y lo cambiaron con “al diablo con las instituciones”.

“Yo pienso que debe haber democracia, creo en la democracia y en que se debe tomar en cuenta a hombres y mujeres de Guerrero; no pueden haber linchamientos políticos y politiquería porque ahora resulta que son feministas los conservadores. Hay mucha hipocresía en todo esto pero ya no puedo seguir hablando de este tema porque no me corresponde”. AMLO

El presidente reiteró que no está en contra de las mujeres y resaltó que su gabinete lo conforman mujeres, desde que fue jefe de gobierno en la CDMX; “en todos los programas de bienestar, no solo son consideradas las mujeres, hay programas en donde son más las mujeres que se benefician que los hombres”.

AMLO pide que se conozca el expediente de Félix Salgado Macedonio

En su respuesta, el presidente AMLO también pidió al Poder Judicial de Guerrero que publiquen el expediente sobre las denuncias de violación y abuso sexual contra Salgado Macedonio para “saber de qué se le acusa, quiero leer el expediente, conocerlo y que todos los mexicanos tengamos acceso”.

“Yo estoy en contra de la violencia contra las mujeres, en contra de los feminicidios y diario trabajamos para proteger a las mujeres sin embargo, el conservadurismo en México junto con sus voceros, sus intelectuales orgánicos, utilizan cualquier causa para atacarnos, para lanzarse en contra de nosotros”. AMLO

Reitera @lopezobrador_ que se debe dejar en manos de hombres y mujeres de Guerrero la decisión en torno a la candidatura de @FelixSalMac. Afirma que descontextualizaron su expresión de "ya chole".



pic.twitter.com/CGuCkCcai5 — Janosik Garcia (@Janosikgarciaz) — Janosik Garcia (@Janosikgarciaz) March 1, 2021

López Obrador afirmó que lo más importante es tener la conciencia tranquila y autoridad moral respecto a sus acciones. Y dijo que vincula a las protestas feministas con el conservadurismo y un tema partidista porque quienes se manifiestan, “entre otras mujeres que merecen todo mi respeto y tienen toda la libertad” son legisladoras del PAN.

Al final de sus comentarios AMLO repitió que lo más importante para él es el “ humanismo , respetarnos todos y luchar por la igualdad”, también pidió tener cuidado con la manipulación que se hace de algunas causas como el feminismo porque “sin proponérselo se ayuda al régimen de corrupción y privilegios”.

Félix Salgado no fue inhabilitado

La Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aclaró que en el proceso contra el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, no se determinó inhabilitarlo como servidor público.

Tras informar el pasado viernes que el proceso de selección de perfil para la elección del estado de Guerrero sería repuesto , con lo que se revoca la candidatura de Salgado Macedonio, la CNHJ de Morena publicó la resolución íntegra del caso CNHJ-GRO-014/21, en la que también se destacó que el senador no tiene antecedentes penales.

Y determinaron la “inexistencia de Violencia de género”, conclusión a la que se llegó tras la valoración “de las pruebas”; dijeron que las acusaciones en contra de Salgado Macedonio no se desvirtúan, ante lo cual se advierte que el órgano interno de Morena no perderá de vista que persisten las afectaciones en la esfera física, sexual, emocional, psicológica y social de las denunciantes.