Mujer es salvajemente golpeada por demandar agua en su comunidad; queda al descubierto la corrupción y el evidente mercado negro que impera en Jalisco

Justicia para Juana Falcón

La crisis del agua en Jalisco, que se ha prolongado en algunas localidades por varios meses, ha derivado en un mercado negro del vital líquido, violencia y corrupción.

Después de más de tres meses sin servicio de agua potable en su casa, a Juana Falcón, vecina de la Colonia Agua Fría, en Zapopan, el chofer de una pipa le negó el abasto gratuito para llenarle un par de baldes. Ella lo denunció y cinco días después fue salvajemente golpeada por Lenin Campos, supuesta “coordinadora del reparto del agua” en la zona, quedando al descubierto el acaparamiento, la corrupción, y un mercado negro del agua como resultado de la sequía que ya se vive en la entidad, pero también de la desatención de las autoridades.

Sequía afecta a comunidades marginadas

La falta de agua ha afectado mayormente a muchas colonias marginadas, olvidadas por las autoridades tanto de Zapopan como seguramente de muchos otras zonas de la gran urbe. El tema ha pasado a coger tiene tintes crimínales y habrá que tomar cartas en el asunto siendo que el problema está dando visos de que puede derivar en un conflicto que se les vaya de las manos debido al malestar que está generando no solo por lo que significa sumar alrededor de 100 días sin agua, sino por las irregularidades que se están presentando en torno a esta situación.

Las agresiones contra Juana Falcón por demandar agua potable, para sobrevivir.

La agresión a Juana Falcón, ocurrió el 15 de abril. La ofendida, refiere que días antes, al ver pasar una pipa le pidió al chofer del vehículo le llenara sus contenedores, encontrando por respuesta que no era posible porque ya no traía agua. Juana le insisto que la proveyera del líquido, siendo que observó que el agua de la unidad venía “derramándose” , pero le fue negada . Entonces decidió tomar una fotografía a la placa del vehículo para hacer la denuncia correspondiente. La mujer asegura que la pipa que le negó el servicio pertenece al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) lo cual ha quedado debidamente establecido luego de que el organismo procediera a la suspensión del conductor de la pipa.

La “coordinadora”, que no se sabe si se autodenominó de esta manera o alguien más le dio el nombramiento, le reclamó a Juana por la denuncia y la atacó, según se asienta en la carpeta de investigación D-1/27798/2021. El parte médico, levantado en el Hospitalito, indica que Juana sufrió fractura de nariz, mordidas en diferentes partes del cuerpo y raspaduras.

Violencia física contra Juana Falcón ¡Ya basta!

Pero no quedó ahí, Juana Falcón, continuó recibiendo burlas y amenazas después de haber sido golpeada por la supuesta funcionaria, Lenin Campos. De acuerdo con un video de denuncia, la agresora continúa con la distribución de las pipas de agua en la comunidad y, en sus visitas, la amenaza y se burla de ella.

El caso de la señora Juana Falcón es patético, y es el ejemplo de lo que debemos totalmente rechazar, y exigir, no solamente justicia y sanción ejemplar, sino que esto pare; ya basta de violencia, basta de esta barbarie.

¿El agua la acapara un cartel?

No es posible que en esta colonia Agua Fría donde ella habita, haya una persona que es como si fuera la matrona o la capo de la banda del cartel del agua, una señora de nombre Lenin Campos. No se sabe si se autonombra o si la han nombrado la autoridad o alguien como la coordinadora comunitaria del agua; ella va a bordo de la pipa y ella señala dónde entregar e líquido -donde le pagan-, y cuando hay reclamo como fue el caso de vecinos que junto con ella reclamaron que les entregaran el agua sin pagar vienen las amenazas, vienen los amagos y posteriormente lo que ya ha quedado documentado ante la Fiscalía del Estado ; una feroz golpiza, bárbara, salvaje, criminal en la que participa el pipero, participa esta, -iba a decir persona-, pero no sé si será persona alguien que sea tan salvaje para patear, morder, y atacar a alguien más.

Las autoridades deben revisar el tema del acaparamiento, y las denuncias que ya existen por abusos en torno a que hay presuntos líderes del agua o coordinadores en las colonias que deciden a quien sí y a quién no se le reparte el vital líquido.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco igualmente debe intervenir en este asunto para que se proteja no solo a la ciudadana agredida sino a toda la comunidad que está siendo víctima de una serie de delitos que se configuran en torno a este caso e incluso a la propia falta del servicio.

Se ha pasado de la indignación a la rabia, al coraje por lo que está pasando la gente en estas colonias abandonadas, desprotegidas, que además de la falta de agua y de servicios tienen un grave problema de inseguridad que se acendra ahora por el cártel del agua, la mafia del agua.

Prisión preventiva para los agresores de Juana Falcón

Por lo pronto, se ha pedido se judicialice la carpeta de investigación sobre los hechos ocurridos, y que un juez determine rápidamente la vinculación a proceso y se dicte prisión preventiva en contra de quienes participaron en la agresión a la señora Juana Falcón, un caso que ha dejado en evidencia la corrupción, manipulación y un mercado negro del agua.

La Fiscalía instruyó a la Policía de Zapopan que vigile su domicilio y el local en donde fue agredida la mujer, pero habrá que ir hasta las últimas consecuencias para que se actúe conforme a lo que marca la ley y se apliquen las sanciones que correspondan.

Por cierto, no es ocioso recordar que ha transcurrido más de un mes y medio desde el pasado 14 de marzo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Jalisco y escuchó y se comprometió a atender la petición del gobierno de Enrique Alfaro en el sentido de revisar la agenda pendiente del Río Verde, pero no se conoce de alguna estrategia o acción puesta en marcha para cumplir con la prometida ayuda.

Si bien, en días pasados Alfaro comunicó que la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones de la administración de López Obrador dio a conocer un diagnóstico que ofrece diversos detalles sobre la situación que atraviesa la entidad en esta materia, señaló que en breve el gobierno de Andrés Manuel emitiría una declaratoria de emergencia por la falta de agua en la entidad, pero inexplicablemente hasta el momento no se ha concretado.

