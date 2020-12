Roberto Velasco tiene toda la confianza de Marcelo Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard tiene total confianza en su director general para asuntos de América del Norte, Roberto Velasco, tanta que han extremado sus tareas logísticas y de cabildeo mediático codo a codo para asegurar que la imagen presidencial sea respetada en todos los términos y protocolos que obliga su alta investidura de Jefe de Estado.

Entonces la salida de Jesús Seade como subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Roberto Velasco asume las funciones que realizó quien fuera el encargado de una parte de la renegociación para actualizar el hoy Tratado de Libre Comercio entre México-Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, Velasco no asume como subsecretario para América del Norte -puesto que desaparece-, mantiene su cargo de Director General para América del Norte.

"Se trata de un reacomodo al interior de la Secretaría. Se lleva a cabo un adelgazamiento en la subsecretaría, la estructura está en reorganización y Roberto Velasco queda al frente, la plaza de subsecretario desaparece, no existe más", aclaró un vocero de la dependencia federal.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, designó a Velasco para asumir las funciones que Seade Kuri tuvo durante dos años al frente de la subsecretaría: el diálogo con Estados Unidos y Canadá.

Así se les hizo saber a las embajadas de México en la Unión Americana y Canadá y a los consulados, a través de una comunicación que se les envió para informar sobre la nueva medida.

Se especificó que, por austeridad, de acuerdo con el decreto emitido por el Ejecutivo Federal, la Dirección General para América del Norte asume las funciones que desempeñaba el subsecretario.

En la misiva se lee que Velasco Álvarez asume las atribuciones especificadas en los artículos 8 y 9 del reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde se contemplan las labores de titular de una subsecretaría y que cada una de estas oficinas debe tener un titular, respectivamente.

El trabajo de Velasco lo respalda y las funciones que ahora se le atribuyen no son poca cosa, su labor más importante en el futuro será generar una excelente relación con el presidente electo Joe Biden.

EN TIEMPO REAL

1.- Muy preocupado el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, aseguró que es "falso y tremendista" que el Banco de México vaya a recibir dólares de los cárteles de la droga y se vulnere su autonomía con la nueva reforma aprobada en el Senado sobre la captación de divisas.

A través del texto "Un banco central más robusto y equitativo" que escribió en su blog personal, el empresario mexicano explicó que la iniciativa jamás vulnera la autonomía del Banco central, ya que la única forma de hacerlo es que se obligue al Banxico a financiar el gasto del Gobierno Federal.

Respaldando así la ley del senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República.

Ricardo Salinas Pliego. Victoria Valtierra/Cuartoscuro

2.- Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, calificó como muy buena noticia que el Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General de Educación Superior, pues se traza el camino para hacer obligatorio y gratuito ese nivel educativo para los mexicanos.

Moctezuma explicó que desde hace 40 años no se legislaba en materia de educación superior, por lo que hay un rezago en ese nivel educativo.

Con la nueva ley se da certeza a las instituciones de educación superior y tiene la ruta para la obligatoriedad del Estado de prestar la educación superior y lograr la gratuidad de esta.

Esteban Moctezuma. Rogelio Morales / Cuartoscuro

3.- Alerta en la Ciudad de México y no sólo por la enorme posibilidad de que la capital del país se encuentre en semáforo rojo sin saberlo.

Además, se detectó que la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó que en México hay cuatro mascotas detectadas con Covid-19, mismos que tuvieron contacto directo con alguna persona diagnosticada con esta enfermedad.

Se trata de cuatro canes que no presentaron síntomas, sus pruebas fueron analizadas por el personal de SENASICA en el laboratorio de bioseguridad nivel tres de la CPA, ubicado en Palo Alto, Cuajimalpa, y dieron como resultado cuatro casos positivos en cinco perros en el Área Metropolitana de Ciudad de México, los cuales no tienen relación entre ellos y no mostraron signos graves de la enfermedad.