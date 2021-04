Empiezan a vacunar a los maestros: Regreso a clases inminente para el próximo año escolar

Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca empieza la vacunación contra el COVID-19 para maestros.

Serán vacunados 568 mil 498 maestros y maestras con la dosis CanSino, de una sola aplicación.

En Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca empieza la vacunación contra el COVID-19 para los maestros con la intención de que no se retrase más el regreso a clases presenciales.

Según el cuadro de metas de vacunación existen un total de 568 mil 498 maestros y maestras en estos cinco estados. La SEP junto con las Secretarias de Salud de cada estado serán las responsables para la aplicación de vacunas.

La vacuna que se les aplicará es la CanSino que solo requiere una aplicación. Esta vacuna ha tenido buenos resultados y es una de las vacunas que se envasa en nuestro país por lo que su manejo es menos complicado.

¿Qué tan necesario es que vuelvan a clases al menos las escuelas públicas?

La educación en el mundo, y no solo en nuestro país, se ha retrasado año y medio . Así como el mundo no esta preparado para sobrevivir “energéticamente” solo de medios limpios, tampoco estamos preparados para la educación a distancia. Y esto esta demostrado tanto en países de primer mundo como en los demás.

La gran diferencia de las escuelas públicas y las privadas es que la educación a distancia no es la misma. Los alumnos de escuelas que tienen acceso a tabletas, internet y clases virtuales perdieron mucho menos que los niños que tenían que seguir un horario de clases en la TV sin retroalimentación.

La educación a distancia funciona cuanto hay un intermediario o administrador que puede darle seguimiento a los alumnos, corregirlos y apoyarlos en dudas que no pueden ser resueltas en el modelo de educación por TV.

La educación presencial es esencial para los niveles escolares básicos, la primaria y secundaria, aunque muchos especialistas creían, antes de la pandemia, que los modelos de educación estaban migrando hacia niveles mas autónomos e independientes, la verdad es que no estábamos tan cerca pues si así fuera no habría la necesidad de volver a las aulas de muchas personas.

Muchas personas piensan que los niños no necesitan volver a la escuela y que el sector educación no debería de ser vacunado antes de otros sectores. Creo que después de año y medio y de un gran retraso educativo en el mundo entero se han convertido en un sector que necesita estar protegido para que no nos retrasemos mas.

El regreso a clases presenciales

Que bueno que se estén protegiendo, necesitamos que los niños de México vuelvan a los esquemas de educación tradicionales para que no se sigan quedando atrás. Lo interesante será ver cómo será el regreso a clases. Creo que la mejor alternativa sería tener un regreso mixto donde parte de las clases sigan siendo a distancia o otra parte presencial para no tener los salones llenos.

A muchos nuevos gobernadores y alcaldes les tocará el inicio de estos nuevos programas escolares. Habrá que revisarlos con lupa pues hasta en el mantenimiento de una escuela puede haber grandes oportunidades de corrupción, imagine ahora qué se tendrá que dar mantenimiento mayor a muchos planteles.