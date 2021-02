El Super Bowl : Un gran escaparate hacia la actualidad de los EU

Kansas City dio el peor partido de toda la temporada del Super Bowl 2021.

Ayer fue el súper domingo, el día del Super Bowl, el domingo que para a una gran parte de los Estados Unidos y muestra mucho de lo que piensan nuestros vecinos del norte expresado en espectáculos y comerciales.

Siempre he buscado la transmisión original de este juego pues la que mas te acerca a lo que buscan trasmitir los dueños de la liga que tienen un sentimiento patriota americano. Es genial verlo por televisión mexicana pues los comentarios de Burak, De Valdes, y Segarra son muy atinados, pero hay muchas mas intervenciones de las normales en esos juegos que hacen que los que estamos viendo el juego perdamos mucho la atención.

La temporada de la NFL que concluyo ayer ha sido atípica como todo lo que ha pasado desde que empezó la pandemia. Estadios vacíos, protocolos sanitarios para evitar contagio en una plantilla de mas de 100 personas que conviven en los entrenamientos diariamente. ¿Cómo evitar contagios en un deporte que es de contacto? La NFL lo administró de la mejor manera que pudo y la liga siguió su paso.

Volviendo a lo que se vio ayer, medio tiempo lo vi con la trasmisión de TUDN y medio tiempo con la transmisión americana. Si, en este tipo de juegos, la gran mayoría de las personas se va después del espectáculo de medio tiempo pues solo están esperando eso y ahí fue donde le pude cambiar.

Antes del partido hubo varios momentos que reflejan lo que ha vivido nuestro vecino del norte en los últimos años y como todo esto se ha acentuado con la pandemia.

El primero, un comercial de automóviles que no habla de automóviles habla sobre la unidad de los Estados Unidos y como es complicado partir del centro. Narrado por Bruce Springsteen, ávido critico de Donald Trump y seguidor de Joe Biden, el comercial habla de todo el radicalismo que ha habido en el país y lo complicado que ha sido buscar un centro por el bien de todos. Acaba con una imagen que dice “To the ReUnited States of America” que traducido pudiera interpretarse, “por los Estados ReUnificados de America”. Y eso solo fue el principio de los mensajes de superación.

La poeta Amanda Gorman, que estuvo presente en la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden también formo parte del previo del Súper Bowl. El poema titulado “Coro de Capitanes” fue un homenaje a tres personajes por sus contribuciones durante la pandemia. El educador Trimaine Davis, la supervisora de enfermeras Suzie Dorner y el marine James Martin. El poema llama a hacer lo justo, lo correcto, un grito que han tenido muchos estadounidenses desde hace tiempo acentuado con la polarización que se ha acentuado en los últimos años.

Otro momento emotivo antes de comenzar fue un video de una imagen digitalizada del legendario coach de futbol americano, Vince Lombardi. Se hizo una digitalización de su imagen y se tomaron extractos de sus legendarias platicas. El mensaje tiene tintes de pasión y solidaridad. El mensaje tiene el mismo denominador común de los anteriores, para lograr grandes cosas se necesitan a todos y no solo a una persona. El “it takes all of us” es el cierre antes de que el juego empezara.

Comenzó el juego. Kansas City dio el peor partido de toda la temporada, la ofensiva no se encontró, la defensiva fue una coladera. Llego el espectáculo de medio tiempo, que fue bastante gris para lo emotivo que fue todo lo que paso antes de que iniciara el juego. Seguido el juego y Tom Brady junto con Tampa Bay siguieron en el mismo tenor y ganaron el juego con un equipo de Kansas confundido y aletargado.

La victoria de los Bucaneros sobre los Jefes hizo que Tom Brady se convirtiera en la persona que mas Super Bowls ha ganado en toda la historia de la NFL con siete campeonatos. Con esto, Brady lleva mas campeonatos que los Patriots, su ex equipo, y que los Steelers que tienen 6 campeonatos ganados.

Además, la historia del equipo de Florida con un Tom Brady al que los Patriots consideraron viejo, con un Gronkowski salido del retiro y un Brown que fue expulsado de varios equipos por indisciplina. Súmele que es la primera vez que gana el equipo de la ciudad donde se esta llevando a cabo el juego, pues mas material para un resultado histórico. Cómo guion de película palomera de Hollywood ganaron los de la experiencia y los no favoritos.

Y si, si hubo publico en las tribunas. 25 mil personas que tuvieron que seguir todos los protocolos de higiene y protección contra el contagio del COVID-19. Entre esos 25 mil hubo 7,500 trabajadores de la salud que fueron invitados por la NFL, todos ellos con su respectiva vacuna contra el coronavirus.

Que nos quiso mostrar Estados Unidos con lo que se vio en este juego. Buscan sanar las heridas de la polarización que sufrió el país los últimos cuatro años. Todos juntos, todos unidos por un mejor país fue el principal mensaje de la NFL. Con un estadio con publico, demostró que si se puede volver a los espectáculos masivos con las debidas precauciones. Y con la victoria de los Bucaneros, se puede ver que aun y cuando no seas el favorito, si sabes llevar bien el partido puedes ganar.

Ahora a esperar por la próxima temporada donde seguramente habrá un plan preciso para que vuelva la gente a los estadios y protocolos mas establecidos para proteger a los jugadores y a los espectadores. ¿Cuál será el mensaje del próximo año del Super Bowl? Esperemos que sea un “lo logramos, ya controlamos al COVID-19”.