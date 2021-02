¿Conoce a alguien que se contagió de Covid-19 por segunda ocasión? Yo si

Mi amigo se contagió por segunda vez de Covid-19; la pasó peor que la primera.

Ayer como cada mes, hubo una reunión con un grupo de amigos que están dispersos por todo México, Estados Unidos y Canadá. Curioso que la pandemia nos volvió a unir de cierta manera y ahora sabemos de nosotros como cuando éramos estudiantes, pero este no es el tema.

Yo tenía un buen tiempo sin reunirme con este grupo por diversas situaciones. Ayer en la platica salió el tema del covid-19. Hablamos un poco de como lo están llevando en Canadá y Estados Unidos. En la platica, uno de mis amigos comentó que se había contagiado por segunda vez del bicho y que esta segunda vez si había estado mas fuerte.

Hace seis meses, mi amigo había contraído covid-19 y sospecha de uno de sus compañeros de trabajo. Esos compañeros que tienen todos los síntomas pero que les da pena decir que se sienten mal para no se juzgados. Al final, contagio a mi amigo hace aproximadamente seis meses. Dicen que el que se quema con leche, hasta el jocoque le sopla. Pues desde ese contagio, mi amigo tuvo mas precauciones que anteriormente buscando no volverse a contagiar a pesar de que tenia la “carta blanca” de la inmunidad por haber estado contagiado.

En diciembre, mi amigo se comenzó a sentir mal de nuevo, con síntomas similares. Aviso en su trabajo donde le pidieron que se hiciera la prueba para saber si tenia covid-19.

Se hizo la prueba y salió positivo. La compañía le pidió que hiciera trabajo remoto por 3 semanas y que a la tercera semana se volviera hacer la prueba donde afortunadamente salió negativo. Mi amigo nos contó que la segunda vez que tuvo covid-19 la pasó peor que la primera. Que a pesar de que no fue necesaria la hospitalización, no la pasó nada bien. De buenas, ya esta de pie y sano.

A mis otros amigos les pregunte como les estaba yendo con la vacuna en Estados Unidos y Canadá, donde suponemos que la están llevando mejor. El que vive en Estados Unidos, específicamente en Texas, nos contaba que no aplicaba para estar en la primera línea de vacunación al no tener ninguna enfermedad crónica y no estar cerca de la edad requerida para la vacunación. Nos contaba de como sus hijos, que ya asisten a la escuela de manera presencial, los regresaron a casa cuando detectaron un brote de contagios de covid-19 y que estarían en casa por 15 días y que esto pasa cada que hay posibles contagios.

En Canadá, la cosa esta mas interesante. Si alguien de Canadá viaja al extranjero, al momento de regresar tiene que hacerse una prueba covid-19. Pero no es hacerse la prueba covid-19 e irse a casa, tienen que esperar un par de días al resultado de la prueba quedándose en un hotel seleccionado por las autoridades del país. El hotel es pagado por el que realizó el viaje y el costo por las dos noches es de unos 700 dólares canadienses por persona. Si la persona resulta negativa, puede irse a casa, pero si es positiva, tendría que quedarse al menos dos semanas en otro hotel, también seleccionado por las autoridades canadienses y los costos serían solventados también por la persona que viajo y no por el gobierno canadiense. Que manera de impulsar el turismo de negocios de Canadá, sarcasmo incluido.

Los comentarios de mis paisanos son positivos, que bien Estados Unidos que ya tiene clases presenciales; que bien Canadá que aísla a los posibles casos de covid-19 y no les cuesta a los contribuyentes.

Si esto estuviera pasando en México, los comentarios serían totalmente diferentes. “Que irresponsabilidad de la SEP que manda a los niños a la escuela para después pedir que vuelvan. Los niños se van a volver locos y nos traen el virus a casa. Todo es culpa de la 4T”. “Los hoteles donde se quedan los que viajan al extranjero han de ser de alguien de la 4T. Es contra mis derechos de ciudadano tenerme en un hotel pagado por mi cuando me pudiera recuperar en casa. Todo es culpa de AMLO”, porque en México no podemos ser como en Canadá o Estados Unidos.

De todo esto, me llevo varias cosas…

En México no veríamos bien las medidas que están tomando en otros países pues siempre buscaríamos algún culpable. Si hacen algo, esta mal, si no hacen nada también.

Las personas que se creen inmunes por haberse contagiado de

covid-19, pueden volver a contagiarse y la segunda vez no lo pasaran tan bien como la primera. A mi amigo le duró seis meses la posible inmunidad, quien sabe como será en cada caso.

¿Que pasará con la vacuna? Seguramente habrá gente que se sentirá inmune y andará como si no hubiera habido pandemia. Esas personas son las mas peligrosas.

Bueno, lo primero es que llegue la vacuna a nuestro país, que por todo lo que he leído, no será en el futuro inmediato.

Habrá que esperar.