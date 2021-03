La necia candidatura de Salgado Macedonio

¿Por qué Salgado Macedonio se sostiene como candidato de Morena en Guerrero, si es tan rechazado?

Las críticas a Morena por Salgado Macedonio

Cualquier autoridad o dirigente de Morena, con un mínimo de sentido común, ya le hubiera quitado la candidatura a Felix Salgado Macedonio (que ha generado polémicas contraproducentes al Partido) y hubiera puesto a una candidata mujer, como Clara Luz Flores, en Nuevo León.

Claro, la justificación políticamente correcta, es: “Ni el presidente de la República ni ningún dirigente de Morena puede decidir sobre las candidaturas, eso es una decisión democrática”. Pos sí, pero más bien parece que el señor Félix Salgado Macedonio tiene un poder extraordinario sobre su partido y quizás también sobre el propio presidente, pues se hizo la farsa de que su candidatura fue puesta en juicio por la Comisión de Honor y Justicia de Morena, para salir de allí más fortalecido (con el agregado de que Morena no tiene otra candidatura para Guerrero).

¿Será Salgado Macedonio culpable de abuso sexual?

Quien sabe, se está investigando, pero en lo que son peras o son manzanas, está claro que hay un rechazo unánime por parte de las mujeres y grupos feministas; sostener su candidatura es, simple y sencillamente, una bravata.

Yo me dedico a escribir guiones de cine y televisión, y puedo asegurarles que todas las productoras y plataformas de todo el mundo, están produciendo historias sobre el empoderamiento de la mujer. Es lo de hoy. ¿Qué Morena no quiere votos?

Elecciones con sello de "impunidad"

Lo que está ocurriendo en estas elecciones lleva el conocido sello de “impunidad”, característico de otros sexenios, y que Morena debería sacudirse de inmediato. ¿Cómo se llegó a esto? Desde mi punto de vista, por una paranoia.

La madrugada del 3 de agosto del 2019, unos policías de Azcapotzalco presuntamente violaron a una menor de edad, al interior de una patrulla. Las cámaras de seguridad nunca coincidieron con la declaración de la presunta víctima, quien, casualmente, desapareció sin dejar rastro ni confirmar su acusación, pero el hecho provocó una gran marcha el 16 de agosto, con la consigna #NoMeCuidanMeViolan.

Me pareció muy valiente de parte de Claudia Sheimbaum que defendiera y cuidara la reputación de esos policías, los cuales nunca fueron detenidos, al carecer de pruebas. Pero lo que nunca ayudó (ni a ella, ni a Morena, ni al “Peje”), fue la frialdad y agresiva relación con los colectivos feministas, a quienes prácticamente tachó de estar aliados con la derecha. Esto es síntoma de una severa paranoia, de estar convencido de que hay un peligro potencial en cada crítica al gobierno.

Probablemente, en aquella marcha del 16 de agosto sí hubo infiltrados derechosos y quizás hasta organizadores de los partidos políticos que perdieron privilegios (recordemos que el periodista Juan Manuel Jiménez fue golpeado por el “Chupas”, un provocador que ya antes había contratado el PRD para reventar un mitin de Morena en Coyoacán), pero esto no brinda ninguna excusa para estar a la defensiva, y agredir y juzgar por paranoia, llevándote entre las patas a las mujeres que genuinamente luchan por sus derechos y contra la violencia.

Morena...¿Un partido machista?

Ante el pueblo, Morena queda como un partido machista, no como un partido que ya divisó estrategias maquiavélicas pseudo feministas, para hacerle quedar mal; ningún ciudadano tiene la mente tan barroca para tales suspicacias.

Ahora se viene el escándalo de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, acusado penalmente de abuso sexual, de lo que se han agarrado los partidos de derecha y detractores de la 4T para atacar a Morena. Bajo el lema de “Presidente, rompa el pacto”, se pide la intervención de AMLO, pues la candidatura de Guerrero ha resultado tan incómoda que, hasta Estefanía Veloz, una estrella del partido, renunció a Morena en señal de protesta.

En congruencia con mis principios, decido renunciar a MORENA, porque mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo.



Renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído. pic.twitter.com/AxoyqhbxgV — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) March 8, 2021

Podría entender que, Félix Salgado Macedonio, ahora se niegue a renunciar, pues de hacerlo, estaría aceptando implícitamente su culpabilidad (aún sin haber sido cabalmente investigado ni juzgado), pero ¿acaso no se puede retirar de la contienda, hasta que todo sea aclarado? ¿Qué necesidad hay de generar antipatía hacia Morena, cuando Félix Salgado Macedonio bien podría hacer mutis y dejar que alguien más participe?, en otras palabras, ¿cuál es la necedad de querer ser gobernador ahorita? Tan fácil que es renunciar y trabajar en otra cosa, salvo que ya tenga negocios apalabrados, como futuro gobernador, y eso sí hablaría mal de Morena. Esto ya no tiene qué ver con la democracia, y sí con caprichos y egos de niños chiquitos.

Debería ser incómodo para un mandatario gobernar sobre gente que te rechaza. Es como estar casado por interés: aunque te pidan el divorcio, tú no quieres soltar la beca.

¿Saben qué impresión da todo esto? Que se perdió seriedad política. No importa la población guerrerense, lo que importa es demostrarle a la oposición que en Morena no tienen influencia, que nadie puede decirle al “Peje” cómo escoger candidatos, que las derechosas con piel de feministas no van a imponer su agenda sobre las decisiones de la 4T, o sea, que la paranoia es la que manda.

Yo le aconsejo a la dirigencia de Morena que se fumen un “Acapulco Golden” para que se relajen. Todo lo están haciendo de la fregada. Qué bueno que Estefanía Veloz pintó su raya; ojalá sirva de algo.