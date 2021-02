Los héroes invisibles

¿Quién habla de “LOS OTROS HÉROES”?

Héroes anónimos

Mi columna de esta semana, va con una dedicatoria muy especial, a todos ustedes, los otros héroes, ya que anteriormente he escrito y además todos hemos agradecido, y lo seguimos haciendo, a los médicos, enfermeras, y en general a todo el personal de salud, que son sin duda unos héroes y les estamos en enorme deuda, pero, ¿Quién habla de “LOS OTROS HÉROES”? ¿Por qué no los han visibilizado? Así como en muchas películas de acción, los personajes principales, cuentan con súper poderes y así logran salvar el mundo, (este sería el caso con el ejemplo que comentaba, de nuestro personal médico) pero a veces también vemos en estas películas a gente “común” que no necesitan de escudos, capas, lazos, o trajes de robot ni mucho menos de martillos, esos otros héroes son de los que escribo hoy, de los que están entre nosotros, a quienes vemos todos los días, ellos día tras día recorren las calles recogiendo nuestra basura.

El fin de semana hablaba con un buen amigo que trabaja en el servicio de recolección de basura, charlábamos de los cuidados que debemos mantener en esta terrible pandemia que seguimos padeciendo, resaltábamos entre otras cosas el uso de cubrebocas, respetar la sana distancia, lavar frecuentemente nuestras manos, de ser posible utilizar una careta protectora o goggles de seguridad, etcétera, pero en esta interesante plática me di cuenta de que estos héroes a muchos se les han olvidado, me decía mi amigo:

“Si amigo, ahora imagínate, de pronto, los compañeros, estamos recogiendo basura en una calle, y te empiezas a enterar entonces de que ahí en esa calle, ya han muerto varia gente seguida, y nosotros pues tenemos que seguir rifándonosla a sacar la basura y no creas que la gente separa la basura o ropa o cosas de lo que sus difuntos llegaron a usar, no nos la separan, llegamos y así nos rifamos, si tenemos el temor pero pues ni modo, la gente no separa, avienta así, y nosotros haciéndonos los valientes, ni modo que dejemos de recoger la basura de donde sabemos que hay enfermos o personas que han muerto, porque pues somos unos guerreros, sabemos del peligro pero pues, te digo, así estamos, a la de Dios y con gusto hacer el trabajo, ya que te digo, por nuestro trabajo pues a veces hasta comemos ahí en el camión, entre la basura, donde nos agarra el hambre”

Ese es su día con día, mientras que mucha gente además de que no se preocupa por ellos ni se da cuenta de sus condiciones, también como me decía, desechan la basura de manera inconsciente, no separan ni ponen aparte los cubrebocas que están tirando, tampoco advierte marcando la bolsa si está desechando ropa u otras pertenencias de alguien que desafortunadamente ha fallecido, no marca, ni separa ni avisa tampoco si es que ahí hay alguien que se encuentre enfermo de COVID, simplemente tiran todo, revuelto, sin preocuparse por ese hermano que está haciendo su trabajo de recoger nuestra basura.

Separa la basura

Por ello yo los invito a que separemos la basura, que pongamos aparte los cubrebocas que estamos desechando, que si desafortunadamente hay enfermos en casa, con un marcador lo señalemos en la bolsa, al igual que cuando tiramos un vaso o algo de cristal que está roto, que lo envolvemos y marcamos ahí que hay vidrio para que no se vayan a cortar, así también “avisemos” si en una bolsa hay cubrebocas o desechos de alguna persona que está enferma o que desafortunadamente acaba de fallecer, cuidemos de ellos, de estos otros héroes anónimos, que son nuestros hermanos y trabajan valientemente cada día para mantener limpia nuestra ciudad, sin ser reconocidos y muchas veces sin que se preocupen por ellos y por su salud.

Yo invito a que “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”

Porque yo AMO A MÉXICO

RAFAEL BALCÁZAR NARRO

@Rafa_Narro