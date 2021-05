Debate de candidatos a la gubernatura de NL.

Irreverente

Les platico que el título lo tomé del texto que Federico Arreola escribió sobre el primer debate de los 7 candidatos a la gubernatura de Nuevo León.

Quise escribir un análisis sobre lo que me tocó ver -en pedacitos- pero como ya me están cerrando la edición los maloras de los medios donde escribo, cedo la palabra a amigos míos a quienes les pedí tuvieran la gentileza de externar sus opiniones.

Así que, sin más preámbulo ¡Arre!

FERNANDO TURNER

Fernando Turner. Plácido Garza

Me parece que hay buenos candidatos para la gubernatura pero los antecedentes políticos de algunos y los partidos que los apoyan para otros, generan la oportunidad para los candidatos sin tanta historia cuestionable y sin partidos indeseables para el electorado.

Pienso que Samuel mantendrá la ventaja y saldrá electo, a menos que haya un tremendo fraude electoral o bien una chicana del gobierno federal, la cual creo seria muy contraproducente para Morena.

FEDERICO ARREOLA

Federico Arreola. Twitter

Estoy viendo el debate de candidatos y candidatas en Nuevo León.

Hasta el momento, de hueva.

Pésimo el moderador, dos candidatas y un candidato de relleno que no aportan nada.

Y los punteros y puntera, en la luna, de plano.

Que devuelvan las entradas.

ANDRÉS MEZA

Andrés Meza Plácido Garza

Fue un debate bien llevado por Multimedios , donde todos pudimos corroborar que la contienda es entre cuatro, no siete.

Si le pusiera título al Debate lo llamaría: "Aplastemos a Samuel", sin embargo, el emecista no se enganchó con nadie. Buena estrategia.

En mi opinión, Samuel fue el que más conectó positivamente con la audiencia.

SHAMUKO VILLARREAL

Shamuko Villarreal. Plácido Garza

Samuel tiene la claridad.

También el conocimiento de los problemas de Nuevo León.

Creo que no hay nada más qué decir.

OBED CAMPOS

Obed Campos. Plácido Garza

El debate sirvió para tantearle el agua (tibia) a los camotes.

Fuera de los dos o tres encontronazos entre Clara Luz Flores con el imberbe y repetitivo de Samuel García, el primer debate deja un dolor: duele ver a tantos candidatos cuando todos sabemos que solo hay cuatro partidos con verdaderas posibilidades de ganar la gubernatura, PAN PRI, Morena y Movimiento Ciudadano.

Se les ve lo comparsa a Carolina Garza, Emilio Jacques, y Daney Siller.

Habrían de legislar para que no existan más este tipo de candidaturas, que solo son gasto y no abonan en nada a la democracia.

JOSÉ HERNÁNDEZ

José Hernández Plácido Garza

Me gustaron

1.- Clara.

2.- Samuel.

3.- Larrazabal.

Para mí, en ese orden fueron los mejores.

Clara. La sentí muy segura, congruente, directa.

Samuel. Es un gran orador, toda su propuesta gira en su pacto fiscal ( muy difícil ).

Larrazabal. Me gustó que trae mucho dato duro , directo , congruente.

Adrián. No me termina de gustar nada nada , su cara inexpresiva y de sinvergüenza no puede con ella.

Creo vayan a subir Clara y Larrazabal.

BETO FRÍAS

Beto Frías Plácido Garza

Clara Luz nos garantiza la tranquilidad y la pacificación en el Estado.

Nos garantiza la paz, acabando con la delincuencia, los robos y la inseguridad en NL.

Y eso es lo más importante que un Gobierno puede darnos: ¡SEGURIDAD!

HÉCTOR KALIFA

Héctor Kalifa Plácido Garza

Creo que Clara ganaría sise lanza como independiente. Tiene logros importantes en materia de seguridad; está preparada, se le nota decidida y podría con el paquete, aunque... Nuevo León la trae contra Morena y además, es panista.

Larrazabal trae una buena propuesta. Se le nota empuje y está bien preparado. Además, ha sido alcalde de Monterrey y San Nicolás, diputado y tiene contactos importantes con empresas y gobierno, lo cual sería bueno para NL.

Adrián es joven aunque tiene en su contra formar parte de un grupo muy criticado en NL.

A Samuel, no lo conozco más que a través de su campaña.

De los otros contendientes, ni sus nombres me sé, eso me dice que tal vez alguien los encuerdó y ya atados a la cuerda, pues ni modo, a jugarle a las campañas políticas, que suelen ser despiadadas.

SERGIO ARTURO VELA

Sergio Arturo Vela Twitter

Confieso que no conocía a Daney Siller, Carolina Garza ni al Dr. Emilio Jacques; aunque no tienen ninguna posibilidad de ganar la Gubernatura de Nuevo León, el Dr. Jacques tiene buenas intenciones que le podrían granjear la Secretaría de Salud del Estado; Carolina, bien orquestadas sus intervenciones, sinceras e inteligentes.

Por respeto a una dama, no podría expresarme mal de la Licenciada Siller, aunque la noté muy agresiva y feminista extrema.

Ahora bien, en el caso de Fernando Larrazabal debo decir que proyectó bien y defendió el penoso asunto de su hermano de forma conmovedora; superó su voz de maestro de primaria rural Don Cipriano de aquella película protagonizada por Jose Elías Moreno. Aunque esto no le va a alcanzar para siquiera llegar a la medalla de bronce en esta contienda.

Me gustaría hablar bien de Clara Luz, no dudo que quiere a Nuevo León, pero nuevamente se tropezó al afirmar que ya no queremos corruptos medinistas, cuando precisamente Rodrigo Medina fue su padrino de bodas.

Muy sobrada cuando afirma que es la única que puede garantizar llevarse bien con el Gobierno Federal.

Alguno de los candidatos pudo haberle dicho.. ¿cómo vas a poder tú sacar adelante a Nuevo León si el Presidente de tu partido no puede con el paquete a nivel nacional? Hubiera sido interesante pagar por ver cómo hubiera sido la primera Gobernadora de Nuevo León, pero dudo incluso que alcance la plata.

Adrián no contestó directamente la pregunta que lo relacionaba con Medina y corrupción. Perdió la oportunidad de defender su honestidad. Hablo de la guerra sucia de los otros hacia él, cuando él fue el que tiró la primera piedra para embarrar a sus dos principales contendientes. Se queda en segundo lugar.

Samuel también nos quedó a deber.. colorado cómo tomate se puso cuando le echaron en cara el carácter de influencer de su esposa. Alarde hizo de los dieciocho puntos de ventaja, cuando todos sabemos que esto se acaba cuando se acaba y todavía pueden pasar muchas cosas. Bien por su Plan de Gobierno, se vio, como siempre, preparado y seguro. A menos que papá AMLO diga otra cosa, muy probablemente se llevará el oro. Esperemos que cumpla lo mucho que promete.

El gran ausente fue la dialéctica. No hubo depuración de ideas y este Debate fue de Suma Cero.

JUSTO ELORDUY

Justo Elorduy. Twitter

Nuestros candidatos a gobernador se aventaron un debate desangelado, cortesía de un formato acartonado, armado por la televisora correspondiente para que no hubiera confrontaciones ni el “yo quiero ver sangre” que se había montado mediáticamente por dos de ellos y que ahora ya se sabe que es show digno del Oscar.

No hubo King Kong Vs Godzilla alguno para ver quién es el Rey en este debate, simplemente con tanto que ofrecieron todos los candidatos, Nuevo León va a estar como Dinamarca en dos o tres años de sus gobiernos.

1. Urge mejorar el formato de los debates

2. Urge segunda vuelta de votaciones… urge bastante.

NANCY WESTRUP

Nancy Westrup. Twitter

Clara Luz no respondía con claridad y no convencía, escudándose en su relación con el gobierno federal.

Fernando Larrazábal me pareció sereno e inteligente, ofreciendo soluciones interesantes ante los retos existentes, pero parece que Samuel y Adrián están más fuertes.

Esperaré resultados "oficiales" mañana.

Las otras damas no convencen.

El Dr. tiene excelentes intenciones.

GERSON GÓMEZ

Gerson Gómez Twitter

Los debates, esa forma parlamentaria de demostrar la capacidad de oratoria, de atacar y defender, a los electores nos somete al capricho de quienes poco aportan a la democracia.

Es un show mediático.

Los fuegos pirotécnicos de las mentes menos favorecidas y placenteras.

Ganadores o perdedores.

Los ciudadanos de Nuevo León vamos a la catástrofe del abstencionismo y de las estructuras electorales de los partidos políticos.

La irreverente de mi Gaby. Plácido Garza

CAJÓN DE SASTRE

La irreverente de mi Gaby, al centro. Ja, como si fuera necesario decir quién es.

"Le faltó pasión a este conato de debate", dice la irreverente de mi Gaby, recién llegada de SAT.

PS A reserva de darle contexto y volumen a esto, puedo adelantar que quien dijo de los 7, que su propuesta es sembrar zacate en el lecho del Río Santa Catarina, podría ser ocupado por quien gane la gubernatura como director de Ornato y Forestación.

PS 2 El lapsus que cometió Samuel al presentar la gráfica de la encuesta que presuntuosamente él dice que lleva chorrocientos % arriba de sus contrincantes, desató al instante una oleada de memes, producto del ingenio de los mexicanos.

Por si no la vieron, aquí la tienen, abajito de los 7.