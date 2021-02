Los ricos también lloran

Tener que agarrar agua de la alberca para los excusados y sin internet ni luz, eso no es vida.

Falta de agua, luz, gas y alimentos en Texas

Irreverente

"Mejor nos vamos de regreso a San Pedro; venimos a Da...llas por las vacunas pero así, de plano, no se puede".

Les platico que tal cual me dijo un amigo cuando le llamé por para saber cómo les estaba yendo a él, a su esposa, a dos de sus hijos con sus cuatro nietos, que viajaron a la ciudad más populosa de Texas a vacunarse contra el bicho.

"Oye, pero si nomás les han puesto la primera dosis de la Pfizer", le repliqué. Y me respondió: "No le hace, total, venimos de nuevo ya que haya pasado este desmadre. Fíjate, están saqueando las tiendas; no encuentras ni agua, ni papel sanitario, no se diga de comida. Los anaqueles están vacíos", se lamentó, cortándosele a ratos la voz.

Volví a la carga con otro camarada sampetrino que tiene casa en Austin, sin alberca -a diferencia de la de mi amigo en Dallas- y me comentó que están teniendo que derretir la nieve para echársela a los excusados.

También reporta tiendas saqueadas y la interrupción de los servicios de electricidad y sin gas en las tuberías, que se congelaron debido a la intempestiva tormenta invernal que está llevando los termómetros hasta cerca de menos 12 grados centígrados y bájenle otros tres o cuatro debido al efecto del viento.

En San Antonio, Texas; mi corresponsal Elizabeth Kalifa Kaún me envió las fotos y videos que acompañan este artículo, para ilustrar las dificultades que están pasando debido a la falta de agua, luz, gas y alimentos.

Nevadas en Texas Elizabeth Kalifa Kaún

Sigue habiendo gasolina, pero algunos contactos que tengo en el complejo petrolero de Deer Park -muy cerca de Houston, en el Condado de Harris- me dicen que no tiene por qué haber desabasto para las estaciones de servicio en Texas.

Pero me aseguró que si sigue la tendencia de compras de pánico de los texanos, el abastecimiento de gasolinas a Pemex y a distribuidores privados como Oil/Orsan, Valero y otros que operan en México, podría sufrir un merma de hasta el 30%.

Pero volviendo a los regios pudientes que la están pasando "muy mal" en su aventura vacunesca debido al frío endemoniado que sentó sus reales en gran parte de Texas, no cabe duda de que cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde.

Nevadas en Texas Elizabeth Kalifa Kaún

De poco les está sirviendo tener los recursos y las influencias para venirse a Estados Unidos a que les pongan las vacunas de a de veras -como ellos les llaman- contra el COVID-19, si la calidad de vida a la que están acostumbrados en el sampetrino terruño, sufre semejante merma.

Porque, ¿qué es eso de tener que andar acarreando agua de la alberca, o -los más jodidos- derritiendo nieve y hielo para echársela a los excusados?

Y ¿cómo vivir la vida sin internet? Ni lo mande el Dios de Spinoza. ¿Para que sirve la lana si no para regresarse a la comodidad sampetrina y cuando las cosas vuelvan a su normalidad, regresarse a que les pongan la segunda dosis de la Pfizer? ¿Eh?

Lo que es un hecho es que si antes, en el período neoliberal, la nieve caía nada más en Chipinque y las zonas más pudientes -por altas- de San Pedro, ahora, con la 4T está llegando -la nieve- a las zonas más populares del área metropolitana de Monterrey.

Este es un logro más de este gobierno "progresista", que a los más pobres les da lo que no solo los ricos tienen derecho de recibir.

Igualdad socialista para todos... hasta la nieve.

Imagínense, ha nevado en Santa Catarina, en Escobedo, Guadalupe, Cadereyta, García, Juárez, San Nicolás, Apodaca, Linares, General Terán, Hualahuises, en Montemorelos, Allende, Anáhuac, Lampazos, Cerralvo, Ciénega de Flores, en Pesquería y en otros municipios que para nada son fifís.

Eso nomás sucede con este gobierno que hasta a los pobres les da su nieve... y de limón también, si quieren...

