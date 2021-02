Hoy comienza la Cuaresma

Ah, qué buena tiznada de madre nos espera hoy que comienza la Cuaresma.



La Cuaresma es un lapso de 40 días en el que los católicos se preparan para la Pascua

En medio de apagones y fallas en suministros de energías, por cortesía de la CFUE.

Key Largo, Fla.- A su cruz le puso una ruedita para que al arrastrarla le fuera más leve el "calvario" desde su casa hasta el templo católico de Saint Justin Martyr Church.

Les platico: apenas habíamos cargado gasolina en la primera estación de Amoco que da la bienvenida a los Cayos de la Florida, cuando vi la inusual escena.

No tenía aspecto de latino, más bien parecía un clásico veterano norteamericano y lo comprobé apenas crucé con él las primeras palabras.

Su atuendo veraniego -todo vestido de negro- lo llevaba desde su casa hasta uno de los pocos templos católicos que hay en este lugar.

Todos los años, desde hace 21 en que llegó a vivir a Key Largo con su esposa, hace esta procesión a la que él llama de "la milla", porque casi es esa la distancia que lo separa de los dos puntos.

Es católico devoto y va a misa diaria de las 6am. Bueno, iba, porque debido a las severas restricciones impuestas por el gobierno de Florida, se tiene que conformar con rezar el rosario en casa pues las iglesias se mantienen cerradas, ahora sí que a piedra y lodo.

Se llama Frank y me pidió que no mencionara su apellido porque -en inglés traducido al español- no vaya a suceder que algún feligrés de su iglesia lo vea en los periódicos en los que escribo.

"Pero si ya te están viendo todos los que pasan por la Overseas Hwy por donde vas cargando tu cruz", le dije en tono irreverente.

Y me respondió: "but it's very different dear friend".

Entonces, obedecí, facilito como soy, igual que la Singer.

Yo creo que bien haríamos los mexicanos en seguir el ejemplo de Frank:

EY, PONGÁMOSLE UNA RUEDITA A LA CRUZ-4T QUE CARGAMOS...

Pongámosle una ruedita a la cruz que nos toca cargar por cortesía del ineficiente gobierno que nos endilgaron los ilusos que votaron por él en julio de 2018.

CAJÓN DE SASTRE

"Por cierto, hoy comienza la Cuaresma, y qué tiznada de madre nos está poniendo la que tú llamas CFUE, con esos apagones que ahora resulta que son ´interrupciones programadas´. Babosos y cínicos que son estos inútiles de la 4T", se suelta, ahora sí bien encabronada la irreverente de mi Gaby.