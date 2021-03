Encumbra AMLO al juez Gómez Fierro.

En un imponente discurso que pronunció cual si fuera majestuoso estadista, bajo la euforia de su aplastante victoria electoral, y que culminó con su obsesión de ser el presidente legítimo de México, dijo textualmente que lo único que pretendía era que al final de su gestión, fuera reconocido como el más brillante y trascendente Presidente de México.

Les platico: fue hasta entonces que le creí, y confieso, sin pudor ni temor, que a quienes me quisieron escuchar les dije honesta y privadamente, que aunque NO había votado por él, me arrepentía y acepté que me había equivocado al emitir mi voto en su contra.

Lo escribí y lo repetí convencido de lo que decía. Insisto, primero lo dije en privado y después, en público.

Hoy, después de tantos caprichos y tropiezos, inducidos por consejeros extranjeros que han metido su nariz en nuestra Patria, vuelvo a pensar que no me equivoqué cuando emití mi voto en su contra.

El caso más patético lo vivimos en éstos días: perseguir al Juez Juan Pablo Gómez Fierro, solo porque cumplió con su responsabilidad, en forma profesional y honesta, pero en contra de su capricho imperial.

El Rey Sol, Luis XIV, dijo en unos de sus arrebatos, “…el Estado soy yo”, y pasó a la historia, después de una gran gestión, casi solo por esa frase.

Sin embargo, no se conoce, según Wikipedia, calle, boulevard, avenida ni población que lleve su nombre, a pesar de su largo y eruptivo reinado.

Nuestro monarca de oropel, soñó y deliró con que su nombre se perpetuaría en calles, avenidas y grandes poblaciones, pero le salió el tiro por la culata, porque lo más probable es que ese honor, por sus furores, se lo haya cedido al juez Juan Pablo Gómez Fierro.

Gómez Fierro, como otros tantos -que en épocas pasadas, con su honradez, patriotismo, congruencia y sin intentarlo- lograron merced a sus sus hechos históricos, perpetuar su nombre y el respeto de la nación en muchísimas avenidas, aeropuertos y poblaciones.

Como Hidalgo, Morelos, Guerrero, Doña Josefa, los Flores Magón, Belisario Domínguez, Zapata, Madero, lograron la inmortalidad gracias a sus actos heroicos, en defensa de la patria.

En un futuro cercano o remoto, a la hora de nominar un monumento, un aeropuerto, una presa o una avenida, siempre saltará, por encima del nombre del actual presidente, el del juez Juan Pablo Gómez Fierro.

Honor a quien honor merece…!

OTRO JUEZ EN LA MIRA, UN VIEJO CONOCIDO DE LA 4T

Se llama Rodrigo de la Peza López Figueroa y la misma fuente a la que aludo en este artículo, me confirmó hoy que fueron concedidas otras dos suspensiones provisionales contra la Ley del Sistema Eléctrico Nacional, también conocida como la reforma a la reforma energética que vio la luz en el sexenio pasado.

Es un viejo conocido de la 4T, pues el 11 de junio de 2020, el titular del juzgado primero de distrito en materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones, suspendió indefinidamente la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), acuerdo emitido por la Secretaría de Energía.

El 18 de mayo del año pasado, el mismo Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó dos suspensiones provisionales contra el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) del 29 de abril, que impidió la puesta en marcha de nuevas plantas de energía renovable al Sistema Eléctrico Nacional (SNE).

Mis fuentes aseguran que los efectos de las suspensiones dictadas este martes 16 de marzo, son de carácter general o dicho de otra manera, López Figueroa las concedió en los mismos términos en que lo hizo su colega Gómez Fierro.

Las suspensiones fueron notificadas a los promoventes -afectados por la citada reforma de la reforma- este martes 16 de marzo.

¿CUÁL ES EL TRASFONDO DE TODO ESTO?

Ahora bien, ¿qué hay detrás del presidente de México como para propiciar todo esto?

Nunca en la historia de éste País se había proclamado un régimen con tanta ostentación.

A su discurso solo le falta decir que después de él no habrá más transformación de México en mi años.

La confusión es la marca de la 4T. El presidente no les da derechos a su pueblo, les brinda la fascinación de la gemoetría.

El de AMLO es un régimen que no honra a la vida del presente, sino que le rinde culto a la muerte personificada en los ídolos de sus banderas; Juárez, Carranza, Morelos, Madero, Zapata.

Todos los actos de la 4T están investidos de muestras de poder, control y una solemnidad atávica y atada más al pasado que al presente.

La estrategia ha sido darle al pueblo momentos de elevación para prepararlo a un regreso sumiso hacia su vida cotidiana.

Y el ciudadano, enfocado en su vida personal y más ahora por la reclusión de la pandemia, ha provocado la decidia social.

EL ROSTRO DEL DESPOTISMO

Este régimen tiene el poder de darle un rostro multiforme al despotismo. El único equilibrio que maneja es el que va del miedo a una feria de atracciones, y si no me creen, ahí están las encuestas que dicen que el 90% de los mexicanos está feliz, feliz, feliz, haciendo eco de esa manera a las proclamas presidenciales.

Por un lado, los uniformes color moreno de los correligionarios del régimen y por el otro, el interludio sentimental de los mensajes que les da al oído a quienes se le acercan, como el militar que irrumpió en una mañanera para casi abrazarlo, después de haber "burlado" cuatro cercos de seguridad.

Esa es l a vanguardia sentimental de la 4T.

