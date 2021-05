Compra alcalde de SPGG, sin licitación, tecnología de hace medio siglo y paga doble a contratista favorito

Les platico la 2ª parte de la represiva e inquisidora funcionaria de SPGG y sus paseos por el Parque El Capitán.

Primero, una advertencia: me pasé de lanza con el tamaño de este artículo; es que el tema lo amerita. Si quieren leer un resumen, brínquense hasta un párrafo antes del CAJÓN DE SASTRE pero ya verán que no podrán resistir de leerlo todo, ante esta muestra del marranero de que es capaz alguien que quiere reelegirse por encima de todo y de todos. ¡Ándele, síguele, Miguele!

Dinorah Cantú saca a su antojo a presidentes de colonias sampetrinas, de sus “estructuras de conversación” -vulgo chats K- por criticar a su alcalde.

Bueno, también mete en esos whatsApp a paleros escogidos por ella y Miguel para que sirvan como porros o elementos de choque contra quienes osan levantar la voz, por los estropicios de una administración que amenaza con “seguirle” otros 3 años. Ni el Dios de Spinoza lo quiera.

Entonces, “como decíamos ayer”, citando la frase célebre pronunciada hace varios siglos por dos ilustres profesores de la Universidad de Salamanca, que no la Salamanca mexicana, pues esa ni universidad tiene.

En mi primera entrega sobre este tema inquisidor -de Santa Inquisición, por las actitudes tomadas por Dinorah Cantú- di pormenores de las contradicciones de su perorata en un zoom al que fue invitada, contra lo que en realidad hace al frente de la -agarre aire otra vez- Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, México.

A juzgar por los mensajes que he recibido, este asunto se volvió nacional y escaló el muro de nuestras fronteras, para que así se tenga acceso a la otra cara de la moneda -modelo Fairmont con interiores café- que nos está tratando de vender el alcalde Miguel Treviño, que quiere reelegirse.

Hoy les presento un segundo botón de muestra de las incongruencias de que hace gala la actual administración “independiente” que dizque gobierna en SPGG. ¡Arre!

PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES A CIELO ABIERTO

Esta planta encapsulada fue lo que prometieron a los vecinos. Plácido Garza

Dos veces fue presentado a los vecinos de la Colonia Fuentes Del Valle, el proyecto para construir una planta tratadora de las aguas residuales del arroyo El Capitán.

Casi medio gabinete del ayuntamiento estuvo presente, incluyendo a Pepe Dávalos -de gran influencia en Miguel-, la susodicha Dinorah, los regidores paleros del alcalde y quien era la Secretaria de Obras Públicas Municipales.

La primera de esas presentaciones fue el 14 de enero del año pasado y había más funcionarios que residentes. Deliberadamente, los organizadores del Municipio NO INVITARON A LOS VECINOS y todo quedó en una “charla de café” que tuvo lugar en la sede de la Junta Vecinal de dicha Colonia.

Fue una reunión más tamaleada que las encuestas políticas que brotan en estos días como gremlins en aguacero y para esto se prestó la presidenta de “Vecinos Fuentes Del Valle, A.C.”

Federico Aguilar. Plácido Garza

Federico Aguilar, representante de la empresa One Water, mostró a los asistentes la fotografía y los pormenores de lo que sería el proyecto para construir una planta ENCAPSULADA.

Explicó a los vecinos qué sería así y NO A CIELO ABIERTO , para evitar la emisión de partículas nocivas a la salud y los malos olores característicos en cualquier proceso como este.

Ya tratada, el agua es utilizada para llenar el vaso de 3,000 M2 del lago en el parque.

Planta tratadora a cielo abierto. Plácido Garza

¡OMAIGOD, SURPRISE!

De pronto y sin avisar, la obra fue asignada en forma directa, no a One Water, sino a la favorita de Miguel y sus secuaces: Constructora Moyeda, S.A. de CV, que tiene su domicilio para oir y recibir notificaciones en el centro comercial Sierra Madre, de Ave. Gómez Morín 1101, cruz con Alfonso Reyes, en la súper fifí colonia sampetrina de Carrizalejo.

Que a su vez sub contrató a Grupo Islas, ubicada en Antiguo Camino a Villa de García Km. 42, en Santa Catarina, para la parte de tecnología.

A ese afortunado proveedor, el Municipio le pagó $26 millones.

Los detalles de esta maroma están en el Acta de Cabildo de su sesión el 18 de febrero de este año, que inició a las 3:30 pm y terminó casi dos horas después, apenas las "focas aplaudidoras" de MT aprobaron por mayoría el dictamen de Obras Públicas, tras de que el Regidor Ernesto Chapa propuso en el espacio para "Asuntos Generales", discutir el incremento del presupuesto original asignado a la mentada planta de aguas negras, perdón, residuales. Aquí incluyo el Acta citada.

Acta de la sesión de Cabildo Plácido Garza

Y una prueba más del marranero que se traen es el hecho de que cuando mi BigData solicitó la información al micrositio de transparencia del portal del Municipio, no aparece por ningún lado el acta de esa sesión del Cabildo donde se le dio a Moyeda la obra, sin la reglamentaria licitación. (No se estresen, aquí tienen lo esencial de dicha Acta, desaparecidita por ya saben quién, el AMLO sampetrino).

Regidor, Ernesto Chapa. Plácido Garza

Ernesto, 9º Regidor, me dijo que la obra estaba pactada para que costara $13 millones, pero debido a adecuaciones de última hora y para que alcanzara algo para los cochinitos de algunos funcionarios, se duplicó el monto.

¿Qué razones dieron al Cabildo para hacer la compra directa? Le pregunté a Ernesto, y me respondió que la misma gente a cargo de la obra dejó para el final la contratación, hicieron primero el vaso del lago y de repente se acordaron que el corazón de la obra, la planta, no había sido amarrada.

LA BARRA, LA BARRA

Y con el pretexto de que no había tiempo para el engorroso asunto del concurso, se la asignaron directo a Moyeda. Mira nomás, qué "listos".

Ernesto cuestionó al alcalde y a sus focas aplaudidoras que la tardanza la provocaron ellos mismos a propósito para sacar eso como barra para no licitar y la razón que dieron de por qué se la dieron a Moyeda, siendo que tiene cero experiencia en construcción de plantas de ese tipo, fue digna de lo que hay dentro de las cabezas de los pulpos, que no son sesos:

¡Es que es la empresa que corresponde a ese sector geográfico!

¡Geográfico! ¡No la jodan!

Imagínense, ¡se la dieron a Moyeda nomás porque construye baños públicos, repara mingitorios, hace mandados cortos, porque no está pa´ mandados largos, y jala en albañilería a unos metros del Parque El Capitán! Esto ocurre en el municipio que Miguel dice es una "super ciudad". Pffff

Y el señor Moyeda -para no mermar mucho su ganancia- sub contrató a Grupo Islas y ahora sí: habemus planta tratadora de aguas residuales a cielo abierto, contaminante, ruidosa y pestilente diamadre, con una tecnología medio siglo obsoleta. Uts, pa´ lo orgullosos que son los sampetrinos de la Fuentes del Valle.

Ernesto me asegura que dicha planta va a tronar tarde o temprano porque de poder contratar al mejor, prefirieron dársela a uno sin experiencia. Otros expertos a quienes consulté me dijeron lo mismo.

Y esto lo digo yo, para que se me echen encima a mí y no al Señor Regidor:

"De ese tamaño han de estar los mochezotes con los que Moyeda lubrica a los ´independientes´ de Miguel".

El agua que ya “tratada” llena el lago, es pintada de un color azul que luce medio raro. Es el mismo procedimiento que utilizan en la CDMX, solo que allá las plantas de los parques NO SON A CIELO ABIERTO, SINO ENCAPSULADAS, como el modelo en foto que presentaron las autoridades y que quedó solo en eso, porque ni a maqueta llegó.

¿Y QUÉ PASÓ CON QUIEN PRESENTÓ EL PROYECTO A LOS VECINOS?

Federico Aguilar Plácido Garza

Federico Aguilar, representante One Water en México me explicó que su empresa fue requerida por el municipio para que les ayudara a cabildear ante los vecinos, porque éstos se oponían a tener en sus narices una planta tratadora de aguas residuales.

One Water presentó tres cotizaciones, la 1ª donde ellos se encargaban de todo, tecnología y obra civil.

2ª, solo de la tecnología y la obra civil sería para otro proveedor y la 3ª, una mezcla de las dos.

Después de meses de hacer talacha, les dieron las gracias y a los cuatro días anunciaron a los ganadores: Moyeda, con Grupo Islas para la “tecnología”.

Uso comillas para destacar que la “tecnología” de Grupo Islas tiene 50 años de obsolesencia y por esa opción sacrificaron la que les ofreció One Water, que ganó el Premio de Tecnología en el Foro Mundial del Agua del año 2015.

La tecnología -ésta sí, sin comillas- que les ofreció One Water es disruptiva, alta en sustentabilidad, altamente innovadora y NO ES A CIELO ABIERTO, sino encapsulada o con paneles de carbonato que cubren todo el proceso.

Además, no emite gases invernadero y encima, consume 80% menos electricidad que la planta que ya está operando en el parque El Capitán.

Las plantas tratadoras como la que construyeron Moyeda y Grupo Islas, se desestabilizan fácilmente, generan agua de mala calidad y provocan filtraciones. Además, como está a CIELO ABIERTO, será un factor más de contaminación y enfermedades.

Hasta antes de que apareciera la tecnología denominada “minería de drenaje”, no hay una sola planta operando en parques públicos o en pequeñas comunidades, que no tengan problemas debido a la molestia y a la contaminación que generan. Vaya, ni en Suiza había una sola.

Es más, en algunos estados de la Unión Americana prohibieron plantas tradicionales de menos de 5 litros por segundo, como la que plantaron en el Parque El Capitán.

Pero con la nueva tecnología disruptiva de “minería de drenaje”, empresas como One Water están atacando el nicho de mercado de los parques públicos y pequeñas comunidades, con niveles de procesamiento de 1 a 30 litros de agua por segundo.

La recién montada en el parque de Fuentes del Valle tiene un nivel de 7 u 8 litros por segundo, por lo cual, la opción que presentó One Water se acoplaba muy bien a las necesidades: no causa ruido, no se desestabiliza, no provoca filtraciones, es de mucho menos consumo eléctrico y por si fuera poco, es de un diseño considerado por los estilistas como bonito.

Ademas, ¿saben qué? CUESTA $5 MILLONE MENOS QUE EL ARMATOSTE OBSOLETO QUE COMPRÓ MT

Invitado por varios residentes, hice un recorrido por dicha planta y comprobé el ruido y los olores fétidos que despide el proceso, los cuales son percibidos por los vecinos más cercanos a este parque. Y por supuesto, quienes van ahí a pasear, como Dinorah.

En una visita a ese lugar por parte de Héctor Castillo y Luis Susarrey, candidatos a diputados federal y local por el distrito en que se encuentra el mentado parque, el alcalde con licencia de Santa Catarina confirmó que la planta está provocando molestias a los vecinos.

Para que no anden diciendo que este su irreverente servidor inventa cosas, véanlo y escúchenlo en la siguiente liga:

Y ¿QUÉ OPINA DINO AL RESPECTO? (no es falta de respeto, así le dicen en los chats a Dinorah Trinidad Guadalupe Cantú Pedraza, perdón en sus "estructuras de conversación")

La que mangonea lo que ella llama “estructuras de conversación” pfff, -vulgo chats vecinales- me dijo que se pone bien contenta cuando va a caminar por el parque; que le gusta mucho el lugar y que está harto agradecida con su alcalde por semejante "portento de obra".

Nomás que hay un detalle, ella no vive ni cerquita del Parque. El depa que le renta a Alejandro Guzmán, el papá de la 8a regidora, Venecia, está en Tampiquito.

No les digo cuánto paga de renta porque capaz de que me acuse de acoso, pero de que sé, sé... y le alcanza de sobra con sus buenos $124, 871 que gana mensualmente y sin tener que pagar el ISR porque ese se lo pagamos todos los sampetrinos, gracias al leonino Contrato Colectivo de Trabajo ratificado por Miguel con el zar de lo sindicatos metropolitanos, Rafael Reyes.

Sueldo de Dinorah Cantú Plácido Garza

Así, pos cómo no le va a dar gusto caminar en medio de la pestilencia que causa la planta. “Vive con él” -con el Parque- diría mi abuela la tecnóloga.

Y cómo no va a estar agradecida con Miguel, si ella jaló antes para la empresa Goblab o Govlab, la misma que opera la aplicación de las vacunas contra el bicho en SPGG.

Una filial de la misma empresa para la que trabajó Dinorah, cobró una buena lana por hacer quien sabe qué en los “Cinco Proyectos de Fuentes Del Valle”, en la convocatoria de Presupuesto Participativo, siendo que las iniciativas deben provenir por ley municipal, 100% de los vecinos y no de otra de las empresas favoritas del régimen de Miguel.

Como decía mi otra abuela, la contratista: "tanta casualidad es más rara que un canguro en el Chipinque".

MAÑANA LA 3ª PARTE: Miguel Treviño quiere instalar parques de diversiones en los que son públicos residenciales y eso trae bien encabronados a miles de vecinos, que ya se están preparando a que el mantenimiento se les vaya de las manos a las autoridades, que planean entregar su operación a la empresa “Parques México”, que busca llenar de puestos de tacos y otras vendimias que le darán en la madre al concepto de dichas áreas públicas.

CAJÓN DE SASTRE

“Pobre San Pedro, tan cerca de Miguel y tan lejos de la seguridad y la derechez alcalderiana que teníamos antes”, dice la irreverente de mi Gaby.