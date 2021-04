Nómina de SPGG no tiene experiencia en solución de problemas, pero los sampetrinos sí. 1a Parte.

Funcionaria admite esto, y no obstante, reprime a vecinos que critican al alcalde.

Les platico: crearon lo que dieron en llamar “Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana”, y en un foro al que su titular, Dinorah Cantú, fue invitada y que del 23 de este mes a la fecha lleva la “friolera” de 111 views, la funcionaria al servicio de Miguel Treviño proclamó muy ufana que ellos quisieron hacer una transición de “un modelo tradicional, a uno colaborativo.

“De un modelo vertical a uno horizontal, de un modelo cerrado a uno abierto a las capacidades, al conocimiento y al talento disperso en la comunidad”.

Según ellos, los gobiernos no tienen el monopolio de las buenas ideas (coincido totalmente) y no tienen la respuesta a todos los problemas, que no tienen fronteras y que necesitaban de un tipo de expertise que no se da y con el cual no cuenta la nómina municipal.

Esto último -a juzgar por lo que le hemos visto al alcalde Treviño- es total e irrefutablemente cierto.

Aquí la liga donde dijo todo esto:

Alabo la “sabiduría” de Dinorah al confesar que la nómina municipal no da para eso… ni para muchas otras cosas más.

En su exposición dijo que esos expertos viven en San Pedro, son parte del municipio y luego se preguntó:

“¿Cómo genero esta estructura de conversación, para que con una metodología que no me desgasta, que no me consume y que no todos los días alguien me dice una buena idea, sino que tengo el momento para plantear los problemas que enfrento, los retos a los que no tengo respuesta?”

Y ella misma se contestó:

“Tengo esa llamada abierta al público para saber pedir ayuda y decir: aquí te necesito para recibir ese input ciudadano y luego canalizarlo para que termine teniendo impacto mediante modelos interactivos en donde no se necesitan grandes inversiones sino buenos prototipos con una idea clara de teoría de cambio con indicadores de éxito. Empezar pequeño, escalar o replicar”.

Hasta ahí la propagandística intervención de Dinorah en el mencionado foro.

Lamento decirles a Andrés Hofmann, de Política Digital, y a Netzer Díaz Jaime, de CIAPEM -anfitriones de dicho zoom- que nada más diametralmente opuesto a lo que les dijo Dinorah, es lo que realmente sucede en la comunidad sampetrina, desde que Miguel Treviño asumió como alcalde y ella fue puesta al frente de esa secretaría que no existía en las anteriores administraciones.

Y aquí les van los datos duros que sustentan lo anterior: eso que pomposamente la funcionaria llamó “estructura de conversación”, no es otra cosa que un montón de chats que manejan ella y sus “estorbantes” -perdón- ayudantes, en los que agrupan a los presidentes y dirigentes de las colonias de San Pedro.

Les llaman “K” y son seis. También les dicen “distritos”.

Para este artículo, platiqué con numerosos presidentes de colonias que me dijeron haber sido expulsados por Dinorah, por atreverse a criticar acciones del Municipio que van en contra precisamente de todo el rollo que se aventó ante quienes ponían cara de sombro ante la perorata que se aventó en el mentado chat.

Tengo sus nombres pero me los reservo, porque le temen a una de las marcas que caracterizan a Miguel como alcalde: la represalia contra todo aquél que se anima a exigirle que cumpla sus promesas de campaña y peor aún, contra los que critican el despotismo del que hace gala.

Esos vecinos compartieron conmigo las amenazas de Dinorah a los presidentes que usan la libertad constitucional de expresión, para inconformarse contra decisiones que al alcalde está tomando al margen de la voluntad de la mayoría de los vecinos.

Este hecho va exactamente en sentido inverso a todo lo que presume Dinorah.

Para ejemplo, un botón:

Mediante un censo realizado por mi BigData durante los últimos tres meses, detecté que el 75% de vecinos muestreados en los alrededores de los parques municipales que Miguel Treviño ha estado remozando en un evidente acto proselitista de campaña, se oponen al proyecto de concesionar comercialmente los espacios de dichas áreas.

En la página 72 del “Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, el inciso 5.2.1 dice textualmente:

“Analizar la posibilidad de incluir concesiones en parques que apoyen la sustentabilidad de los mismos”.

La queja generalizada de los vecinos -externada en los chats y en el censo que yo levanté- es que SPGG es de los municipios mexicanos con más altos ingresos en su Tesorería y cuenta con presupuesto suficiente para el mantenimiento de los parques y las áreas públicas de esparcimiento.

La concesión abre la puerta a que los proveedores favoritos de la actual administración broten como gremlins en aguacero y agrave los problemas actuales de inseguridad.

Una de las presidentas expulsadas me comentó que la intención es llenar de vendimia los parques, que hasta ahora se mantienen enfocados a recibir mayormente a los vecinos colindantes, que pagaron un valor extra precisamente para estar cerca de ese tipo de espacios.

En el texto del “Plan Municipal de Desarrollo” se menciona “analizar la posibilidad”, pero ya que Miguel removió del Cabildo a los síndicos y regidores incómodos, va a usar su aplanadora de focas aplaudidoras para que ese punto sea aprobado durante su gestión.

Materia de otro artículo será el temor que los vecinos tienen de que los usos de suelo hoy residenciales, se conviertan en de “usos mixtos”, lo cual abrirá la puerta a negocios en casas que hoy son familiares.

La misma esposa de Miguel se brincó las trancas y alteró de facto el uso residencial de una propiedad suya en la calle Arquímedes de Residencial Chipinque 2º Sector, para operar su kínder “La Aldea”.

Fueron tantas las protestas de los vecinos , que terminó cambiándolo a un predio dentro de “La Bellota”, en Chipinque, donde no se le ha molestado porque se trata de un suelo de propiedad municipal.

Los presidentes de las colonias que entrevisté aseguran -y compartieron conmigo copias de los chats- que esas “estructuras de conversación” -como Dinorah les llama, son medios para que Miguel haga campaña y sus administradores los usan para el adoctrinamiento en favor de su jefe.

La represión está gruesa. Al que se les salga del huacal -léase, a quien critique al alcalde- va pa ´ fuera sin miramiento alguno.

Dinorah me tomó una llamada y dijo que los presidentes que han sido expulsados se lo merecen porque violan las reglas de esas “estructuras de conversación”.

Pero los vecinos sacados de esos chats aseguran que no se puede emitir una regla que coarte la libertad de expresión.

Y para que Dinorah se ilustre, aquí reproduzco el texto de estos tres artículos constitucionales amparan la libertad de expresión en los chats.

Lo cierto es que si hay una voz disonante, la expulsan del chat, puesto que Dinorah los creó. Quieren solo voces a modo; no saben lidiar con la diferencia de opiniones u otras perspectivas. Son muy limitadas sus capacidades como autoridad municipal.

Van los artículos:

6º: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013 Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Fuente: aquí

7o: Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito. Artículo reformado DOF 11-06-2013

Fuente: aquí

8o: Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Fuente: aquí

En los próximos días compartiré santo y seña de la planta tratadora de aguas que fue construida “a cielo abierto” en el parque de una de las colonias sampetrinas, siendo que en la presentación que hicieron las autoridades a los vecinos, les presentaron la maqueta de una planta encapsulada, precisamente para evitar los malos olores y que sería construida por un especialista, que terminó siendo hecho a un lado para ser encargada la obra a la constructora favorita de Miguel Treviño.

