Burócratas de SPGG no pagan ISR por $101 millones en 2020

Funcionarios no pagan el ISR pues el Ayuntamiento lo hace por ellos.

El "amo de vida y muerte"

Irreverente

También les regala $1,209 millones más por “Servicios Personales” y $155 millones para medicinas, hospitales y exámenes de laboratorio en instituciones privadas.

Total del “regalito” a esta casta dorada de la burocracia nacional: $1,466 millones tan solo en el 2020. En realidad lo pagamos todos los sampetrinos.

Cualquier humilde mortal en México debe pagarle al fisco el ISR y sucede que no conozco a ninguna empresa privada que contribuya dicho impuesto por su personal, ni siquiera por sus más altos ejecutivos.

Bueno, algunos ayuntamientos y gobiernos estatales lo hacen como una conquista sindical, pero según mi BigData, no hay en todo el País ningún caso como el que en seguida les platico. ¡Arre!

En honor a la verdad, la información que aquí escribo me fue dada por empleados del mismo Ayuntamiento que todavía preside el alcalde que se quiere reelegir, Miguel Treviño, mejor conocido como "El Socavón".

Me compartieron documentos oficiales, con la condición de no revelar sus nombres, y en respeto a ello me apego al sacrosanto deber de no revelar mis fuentes , que aprendí de mis mentores en el Washington Post y aquí en El Norte, hace un buen de ayeres.

Accedieron a soltar la sopa cuando los abordé como parte de una investigación de las compras arregladas de las patrullas que ni para una película de James Bond salen tan caras.

No batallé mucho, porque detecté que gran cantidad de personal del otrora municipio modelo de América Latina, está hasta la madre de la gestión arrogante, mamona y de espaldas a la ciudadanía que Miguel implantó desde que se convirtió en alcalde por el color fosfo amarillento de su bandera dizque "independiente".

Para hacer de las suyas, se arregló con el sempiterno mandamás del sindicato, Rafael Reyes Montemayor, a cuyo gremio también le confirmó la concesión de la Maternidad "Conchita" y del Panteón Municipal de avenida Alfonso Reyes.

Por eso, los maloras que nunca faltan le dicen al buen señor, "amo de vida y muerte".

En la lista que como botón de muestra acompaña a este artículo, pueden verse los montos que SPGG está absorbiendo del ISR que debieran pagar los propios empleados y funcionarios del Municipio.

No quise abrumar a mis irreverentes lectores con tantos datos y nombres -aunque los tengo todos y de todos- por eso me limité a publicar la lista de las 47 Percepciones mensuales + ISPT, mayores a $80,000 promedio mensual , del personal que jala en diversas dependencias y de 14 comisionados por el sindicato.

Por ejemplo, la más bañada resultó Maricela Reyes Ferreira -hija de don Rafa- que no paga el ISR pues el Ayuntamiento lo hace por ella por un promedio mensual de $219,362.

Le siguen su papá con $201,141; luego su hermano Héctor, con $197,267; después Mauricio Sada Santos -el recién implantado en el Cabildo como Primer Regidor en sustitución del cadillo en que se convirtió para Miguel, José Mario Garza Benavides; y en seguida María del Roble García Rodríguez, con $145,873, que "trabaja" en algo que se llama “Oficina de la Unidad Gob Resultados”.

¿Seguro social? Qué esperanzas! Unos cuantos empleados están afiliados, pues la mayoría son de la realeza burocrática y sus plumajes no son de los humildes mortales que tienen que sufrir para que les atienda el INSS (Instituto Nórdico del Seguro Social).

Es que el Municipio paga los servicios médicos completos de unas 6,500 personas que incluyen a empleados, padres e hijos de los mismos.

Por si todo esto fuera poco, el personal al servicio de Miguel y sus secuaces, recibe ayuda para gastos funerarios , seguros de vida, que no hemos podido cuantificar, pero "en eso andamos, en eso andamos" , como dijo mi abuela la ganadora de medalla de bronce en “caminata olímpica” en la XI Olimpiada de Berlín 1936, representando a su natal Alemania.

ISPT Plácido Garza

CAJÓN DE SASTRE

"En su mera madre, ya les jodiste el puente a este atajo de abusivos, empezando por el alcalde que pese a este desmadre, quiere reelegirse", dice la irreverente de mi Gaby.