Amedrentan a vecinos de SPGG. Les piden desvirtuar mis artículos

El tema es la infladota que le dieron al costo de la planta tratadora de agua del parque El Capitán... pero hay más.

Plácido Garza

En mis artículos anteriores en SDPNoticias y DETONA , les conté del desmadre que se trae la “administración” de Miguel Treviño en sus afanes reelectoreros.

Hoy les platico que en “respuesta” a mis publicaciones, alguien del ayuntamiento de SPGG ordenó que buscaran a vecinos de la Colonia Fuentes del Valle para que se ofrecieran a desvirtuar el contenido de mis artículos.

Cuando me enteré, tuve la osadía de enviarles mensajes a Dinorah Cantú -secretaria de innovación y desarrollo sustentable- y a José Luis Mastretta -director de comunicación de SPGG- diciéndoles textualmente:

“Qué escasez de recursos para manejar la comunicación municipal”.

Cero respuesta de ambos. Seguramente andan ocupados con la vacunación o sabrá Dios.

El problema para ellos es que tendrían que pedirles tal desvirtuamiento a Ernesto Chapa -Regidor del Municipio- y a Federico Aguilar -representante de One Water- la empresa que usó el Municipio para que les ayudara a convencer a los vecinos de la planta, de que sería para bien de ellos.

MOYEDA HA FACTURADO CON MT AL MANDO: $257;935,373

Como podrán leer en mis artículos anteriores, el Municipio presentó la tecnología de punta de One Water y contrataron la de 5ª de Grupo Islas, que a su vez fue sub contratado por la constructora favorita de MT: Moyeda, que en lo que va del gobierno de Miguel Treviño ha facturado $257 millones, 935 mil 373 pesos.

Le ha ido con madre con el "independiente", por eso tienen esas oficinotas en el Centro Comercial Sierra Madre de Gómez Morín.

Entonces, para no exponer a una represalia municipal a los vecinos de la planta a CIELO ABIERT O que les endilgaron, gente de DETONA fue a preguntarles a otros vecinos, los bomberos de la Sub Estación, que en tres turnos al día de cuatro elementos, están todo el santo día prácticamente pegados a la tratadora de aguas.

A la hora que fuimos encontramos solo a un elemento y como podrán darse cuenta en este video, el mal olor sí existe, contrario a lo que tanto alegan en contrario, Dinorah y sus secuaces.

También entrevistamos a los albañiles que trabajan en una casa en construcción a 200 metros de la planta y nos dijeron que claro que sí huele mal. “A agua echada a perder”, dijeron.

Manta de Mauricio Manta de Mauricio

La calle 1ª de Monte Palatino está tapizada de las mantas esas de “síguele miguel”, con excepción de los residentes en cuatro casas que lucen en sus paredes la campaña de Mauricio.

Y para que Dinorah no diga que no le echo la mano, en el #103-A de la misma calle platicamos con una señora que ahí vive y que nos dijo que pa acabar pronto, ellos están bien con MT, porque con la planta, les quitaron el tiradero de cuerpos que había antes, debido a que las otras autoridades no se paraban por ahí en muchos meses.

Espero que aprecien esta ayudadita que les doy para que encuentren a alguien que hable bien de MT y si de pasada les hacen que digan que lo que escribí son puras invenciones, pos ni modo, quién me manda andar ayudándoles con algo que se ve no pueden hacer por sí solos.

Bueno, total, que de lo que les iba a platicar, ya no se pudo. Me refiero a la bomba de tiempo de buscar convertir en réplicas de los de Disney, los parques de Bosques Del Valle, Mississippi y en un descuido hasta El Capitán.

Ah, me olvidaba, ¿saben ustedes de quién es sobrina directita Dinorah?

Raúl Ricardo Pedraza Cortesía

De Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez, el procurador de desarrollo sustentable en el Estado.

Con razón las quejas de las aguerridas vecinas contra el desmadre ecológico que se traen Miguel y sus hordas reeleccionistas, han sido archivadas para dormir el sueño de los justos y de los sustos.

A lo mejor es cierto que el tal procurador ya se arregló para engrosar las filas de MT a partir del próximo octubre, digo, si es que el encampañado alcalde se reelige. Bonita pareja tío-sobrina se reventaría el “independiente”.

De esto les platicaré mañana.

CAJÓN DE SASTRE

“Santa Madre del Verbo Encarnado, esto se pone más güeno cada día, ya quiero que sea mañana”, dice la irreverente de mi Gaby.